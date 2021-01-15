Скачать
Пятница, 15.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Раде сделали шаг к сокращению числа нардепов на треть: все детали и почему КСУ сомневается
В Раде сделали шаг к сокращению числа нардепов на треть: все детали и почему КСУ сомневается
Смертельный наезд на пешехода под Киевом: виновник кричал про Зеленского и обещал "отмазаться" (видео)
Смертельный наезд на пешехода под Киевом: виновник кричал про Зеленского и обещал "отмазаться" (видео)
"Снег пошел - каких еще реформ не хватает?" Фото Зеленского с Банковой взорвало сеть
"Снег пошел - каких еще реформ не хватает?" Фото Зеленского с Банковой взорвало сеть
Реал сенсационно уступил Атлетику в "финале четырех" Суперкубка Испании (видео)
Реал сенсационно уступил Атлетику в "финале четырех" Суперкубка Испании (видео)

Какой праздник 15 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 15 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

15 января равославная церковь чтит память римского епископа Сильвестра I, почитаемого в лике святителей. Сятой жил в Риме во время правления Диоклетиана.

Во время гонений на христиан святой подвергался репрессиям, так как занимался погребением убитых мучеников. Умер 31 декабря 335 г.

Святой Сильвестр

В народе он известен как покровитель домашней птицы. Поэтому 15 января назвали «Куриный праздник». В этот день крестьяне оберегали курятники, с целью защиты их окуривали.

В Куриный праздник люди старались не есть мясо, в особенности — домашнюю птицу. Существовало поверье, что так можно спугнуть счастье из дома.

В народе принято проводить ритуалы на исцеление. Гадать на погоду, изготавливать защитные обереги (защищают от злых духов), и предсказывать, какими будут 12 месяцев в уже наступившем году.

15 января

Запреты:

  • Чтобы не накликать беду, 15 января никому нельзя поднимать с земли куриное перо, а женщинам - готовить ужин.

  • Не рекомендуется стричься в этот день.

  • Нельзя 15 января пить спиртные напитки.

Народные приметы на Сильвестров день:

  • Синие вечерние облака – к перемене погоды.

  • Если вечером на небе появились облака – жди перемены погоды.

  • Если в этот день оба рога месяца остры и ярки – к ветру. Оба рога месяца круты – к морозу. Отлогие рога месяца – к ненастью.

  • Тусклые звезды – к оттепели, а яркие – к морозу.

  • Петухи рано запели – к оттепели.

  • Петух в эту ночь кричит – от нечистой силы дом охраняет. Петух запел поздно вечером – погода скоро изменится.

  • Куры рано спать ложатся – к стуже.

  • Буря на Сильвестра – жди сильных морозов в ближайшие дни.

  • Сорока у дома кружится, норовит забраться под крышу – к вьюге.

Читайте также: Землю накроют магнитные колебания: когда их ждать и как подготовиться

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 196

Все по теме:

Праздник, Приметы, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На кладбище - к пацанам, а не в Москву: украинцев разозлила история заробитчанина из Львова
02 Из колонии в Николаевской области сбежали рецидивисты: фото и особые приметы
03 "Бери - это деньги с кровью": украинцев разозлил водитель автобуса, отказавший в бесплатном проезде бойцу с Донбасса
04 В школах и детских садах нашли фальшивое сливочное масло: названы нарушители
05 Хорошее время для кредитов: украинцам подсказали, как заработать во время кризиса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Местный Буковель: захватывающие фото и видео из заснеженного Киева
Местный Буковель: захватывающие фото и видео из заснеженного Киева
После Трампа под санкции в соцсетях попали российские ученые: что известно
После Трампа под санкции в соцсетях попали российские ученые: что известно
Итоги 14 января: реакция МВФ на изменение газового тарифа и детали скандала вокруг судейской &quot;верхушки&quot; Украины
Итоги 14 января: реакция МВФ на изменение газового тарифа и детали скандала вокруг судейской "верхушки" Украины
Какой праздник 15 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 15 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь