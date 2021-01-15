Какой праздник 15 января: народные приметы и запреты

15 января равославная церковь чтит память римского епископа Сильвестра I, почитаемого в лике святителей. Сятой жил в Риме во время правления Диоклетиана.
Во время гонений на христиан святой подвергался репрессиям, так как занимался погребением убитых мучеников. Умер 31 декабря 335 г.
В народе он известен как покровитель домашней птицы. Поэтому 15 января назвали «Куриный праздник». В этот день крестьяне оберегали курятники, с целью защиты их окуривали.
В Куриный праздник люди старались не есть мясо, в особенности — домашнюю птицу. Существовало поверье, что так можно спугнуть счастье из дома.
В народе принято проводить ритуалы на исцеление. Гадать на погоду, изготавливать защитные обереги (защищают от злых духов), и предсказывать, какими будут 12 месяцев в уже наступившем году.
Запреты:
Чтобы не накликать беду, 15 января никому нельзя поднимать с земли куриное перо, а женщинам - готовить ужин.
Не рекомендуется стричься в этот день.
Нельзя 15 января пить спиртные напитки.
Народные приметы на Сильвестров день:
Синие вечерние облака – к перемене погоды.
Если вечером на небе появились облака – жди перемены погоды.
Если в этот день оба рога месяца остры и ярки – к ветру. Оба рога месяца круты – к морозу. Отлогие рога месяца – к ненастью.
Тусклые звезды – к оттепели, а яркие – к морозу.
Петухи рано запели – к оттепели.
Петух в эту ночь кричит – от нечистой силы дом охраняет. Петух запел поздно вечером – погода скоро изменится.
Куры рано спать ложатся – к стуже.
Буря на Сильвестра – жди сильных морозов в ближайшие дни.
Сорока у дома кружится, норовит забраться под крышу – к вьюге.