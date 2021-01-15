Какой праздник 15 января: народные приметы и запреты

15 января равославная церковь чтит память римского епископа Сильвестра I, почитаемого в лике святителей. Сятой жил в Риме во время правления Диоклетиана.

Во время гонений на христиан святой подвергался репрессиям, так как занимался погребением убитых мучеников. Умер 31 декабря 335 г.

В народе он известен как покровитель домашней птицы. Поэтому 15 января назвали «Куриный праздник». В этот день крестьяне оберегали курятники, с целью защиты их окуривали.

В Куриный праздник люди старались не есть мясо, в особенности — домашнюю птицу. Существовало поверье, что так можно спугнуть счастье из дома.

В народе принято проводить ритуалы на исцеление. Гадать на погоду, изготавливать защитные обереги (защищают от злых духов), и предсказывать, какими будут 12 месяцев в уже наступившем году.

Запреты:

Чтобы не накликать беду, 15 января никому нельзя поднимать с земли куриное перо, а женщинам - готовить ужин.

Не рекомендуется стричься в этот день.

Нельзя 15 января пить спиртные напитки.

Народные приметы на Сильвестров день: