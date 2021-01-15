Юрист из окружения Зеленского умер в самом расцвете сил, оставив троих детей (фото)

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Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф фото: hillmont.com

В четверг, 14 января, от тяжелой болезни скончался украинский юрист Сергей Нижний, который входил в близкое окружение президента Владимира Зеленского и даже спонсировал его предвыборную кампанию.

Об этом сообщает "Гордон".

Сергей Нижний родился в 1980 году. Он консультировал студию "Квартал 95", художественным руководителем руком которой был Зеленский до своего президентства. Кроме того, он был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.

В 2007 году Нижний баллотировался в Верховную Раду по списку "Нашей Украины – Народной самообороны", но в парламент не прошел. Был помощником нардепа от НУНС Николая Катеринчука.

В 2009-м Нижний получил адвокатскую лицензию. В 2016-м стал одним из основателей юридической компании HillMont Partners. На сайте фирмы отмечается, что Нижний специализировался на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров.

У Нижнего остались жена и трое детей – Дарья, Владислав и Арина.

Как сообщал "Телеграф", 14 января сканчался основатель "Ералаша" Борис Грачевский. Он умер от коронавируса.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Квартал-95, Смерти, Юристы, Владимир Зеленский, Сергей Нижний.
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