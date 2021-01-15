Шмыгаль рассказал, что будет дальше с карантином и продлят ли январский локдаун

В Украине продолжат карантин и ношение маски, мытье рук и социальная дистанция останутся актуальными мерами до конца 2021 года.

Об этом сообщил в эфире "Сніданку з 1+1" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос планирует ли власть продлевать карантин в стране.

"Господин министр (глава Минздрава Максим Степанов, − ред.) озвучивает правительственную позицию. Этот карантин (январский локдаун, − ред.) позволяет нам сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников", - ответил Шмыгаль.

Что касается продления обычного карантина и ограничительных мер Шмыгаль сказал: "Ношение маски, мытье рук, социальная дистанция − это будут основные меры, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года".

По его словам, в феврале-марте ожидаются поставки вакцины в Украину, которая станет "моральным облегчением".

Премьер также уточнил, что Украина уже подписала все необходимые для получения вакцины от коронавируса документы в рамках инициативы COVAX.

Напомним, в Украине действует локдаун в период с 8 по 24 января. О том, что разрешено, а что под запретом в этот период - в материале "Телеграфа".