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"Чуть в обморок не упала": термин в учебнике биологии вызвал споры украинцев

"Чуть в обморок не упала": термин в учебнике биологии вызвал споры украинцев
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В сети разгорелся спор из-за термина в учебнике по биологии для 6 класса.

Харьковский паблик в Телеграмм-канале опубликовал пост матери шестиклассницы, которая помогала делать уроки дочери и возмутилась ботаническим термином.

"Здравствуйте, помогала дочке с уроками, чуть в обморок не упала  - биология 6 класс, неужели другого слова не нашли?!", - написала женщина и опубликовала соответствующее фото с учебника.

Термин в учебнике биологии вызвал споры украинцев

Стоит отметить, что термин "влагалище" действительно существует в ботанике и авторы учебника ничего не перепутали.

Как сообщает, терменологический сайт academic, влагалище в ботанике — часть листа, находящаяся у основания, расширенная в виде желобка или трубки и охватывающая стебель.

Термин в учебнике биологии вызвал споры украинцев

Под постом сразу же появилось множество комментов, где пользователи подняли дискуссию, а некоторые посоветовали матери выучить еще раз школьный курс ботаники:

"Стоп. Так это нормально. Это термин "

"Это не только то, о чем вы подумали"

"Ну давайте в математике уберем одночлены и многочлены"

"Автор лишь показал свою необразованность, лучше пусть ребёнок учится сам)"

"А что она будет говорить когда будет анатомия человека"

"Мама биологию не учила что-ли?!"

Термин в учебнике биологии вызвал споры украинцев

Термин в учебнике биологии вызвал споры украинцев

Термин в учебнике биологии вызвал споры украинцев

Термин в учебнике биологии вызвал споры украинцев

Термин в учебнике биологии вызвал споры украинцев

Термин в учебнике биологии вызвал споры украинцев

Напомним, в декабре в Украине разгорелся скандал по поводу учебника по химии, в котором было написано, что сода лечит от рак.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 232

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Школа, Ботаника.
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