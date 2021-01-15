"Чуть в обморок не упала": термин в учебнике биологии вызвал споры украинцев

В сети разгорелся спор из-за термина в учебнике по биологии для 6 класса.
Харьковский паблик в Телеграмм-канале опубликовал пост матери шестиклассницы, которая помогала делать уроки дочери и возмутилась ботаническим термином.
"Здравствуйте, помогала дочке с уроками, чуть в обморок не упала - биология 6 класс, неужели другого слова не нашли?!", - написала женщина и опубликовала соответствующее фото с учебника.
Стоит отметить, что термин "влагалище" действительно существует в ботанике и авторы учебника ничего не перепутали.
Как сообщает, терменологический сайт academic, влагалище в ботанике — часть листа, находящаяся у основания, расширенная в виде желобка или трубки и охватывающая стебель.
Под постом сразу же появилось множество комментов, где пользователи подняли дискуссию, а некоторые посоветовали матери выучить еще раз школьный курс ботаники:
"Стоп. Так это нормально. Это термин "
"Это не только то, о чем вы подумали"
"Ну давайте в математике уберем одночлены и многочлены"
"Автор лишь показал свою необразованность, лучше пусть ребёнок учится сам)"
"А что она будет говорить когда будет анатомия человека"
"Мама биологию не учила что-ли?!"
Напомним, в декабре в Украине разгорелся скандал по поводу учебника по химии, в котором было написано, что сода лечит от рак.