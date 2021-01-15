Мир с Россией - это иллюзия: Герой Украины ответил адептам секты "мыжебратья"

Герой Украины полковник Сергей Собко ответил сторонникам "русского мира" и адептам секты "мыжебратья" по поводу мира с Россией в сегодняшних условиях.

"Мир в современных условиях - это иллюзия. Думать о мире мы можем только тогда, когда Украина, как минимум, вернет все свои оккупированные территории. Другой мир будет нашей капитуляцией. Прекращение боевых действий и замораживание их - на руку противника. Перемирие будет прекрасным средством для манипуляций нами. И в этом случае, дело придется завершать уже не нам, а нашим детям и внукам. Перемирие мы используем в первую очередь для наращивания собственных «мышц»", - написал Собко на своей странице в Facebook.

По словам полковника, покоя Украине не будет, пока Россия не лишится своих имперских амбиций: "Пока россия будет существовать в той форме как сейчас, не в зависимости от Путиным или нет, нам не будет покоя. Враг не лишится своих имперских амбиций и будет делать все, чтобы вернуть нас в сферу своего влияния. Находясь в сфере влияния россии, мы всегда будем «тупыми хохлами» и «младшими братьями». Нас будут убивать и калечить. Мы не сможем ничего сказать. И нам никогда не удастся подняться со своих колен".

По мнению Собко, единственное, что может нас объединять с Россией, так это участок общей границы: "Восстановление нашей целостности и суверенитета - перспектива не короткая. Это может длиться годами. Однако, опять же, с каждым днем, мы становиться сильнее. Единственное, что нас может объединять с современной Россией - это участок общей границы. Когда мы уже усвоим эти истины?"

Напомним, как писал "Телеграф", на Донбассе, где действует режим тишины, ОБСЕ зафиксировали "Грады".