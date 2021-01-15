Берут взятки и разрешают работать по-тихому: Черняк жестко прошелся по власти из-за локдауна

Евгений Черняк раскритиковал деятельность украинской власти во время карантина.

Публикацию соответствующего содержания известный бизнесмен, инвестор, ведущий You-Tube канала «Big Money» опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Черняка, Украину ожидает окончательное обесценивание действующей власти. Причиной тому, по мнению известного бизнесмена, является взяточничество и спекуляция на вакцине против коронавируса.

"Потому что кто работает, а остальных оштрафовали. Потому что берут взятки и позволяют работать тихонько. Потому что количество пациентов еще растет, а количество проверенных людей падает. Потому что цирк с вакцинами продолжается и предоплатой китайцев с низкой эффективностью, но по самой высокой цене", – написал Евгений Черняк.

Он уверен, что после открытия границ украинцы начнут выезжать за пределы страны.

Ведущий You-Tube канала «Big Money» отметил, что люди пытаются выживать самостоятельно и прекратили рассчитывать на любую помощь от государства.

Зато в соседней Польше, отмечает он, украинским работникам будут делать вакцинацию бесплатно.

Напомним, ранее недовольство локдауном высказывала и "нардеп" Слуги народа Елизавета Богуцкая.