Не я это придумала: нардеп из "Слуги народа" Лиза Богуцкая внезапно взъелась на власть из-за локдауна

Народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая поделилась впечатлениями от локдауна.

Свою историю она обнародовала в Фейсбук.

По словам Богуцкой, она зашла в одну из киевских кафе, чтобы погреться ожидая сына. Однако, как оказалось, заказать там что-либо можно лишь на вынос.

На уточнение о том, нельзя ли у них просто сесть и погреться, выпив чашку кофе, девушка-бармен ответила "Не я это придумала".

"И не я. В кафе шесть-восемь столиков. Присесть нельзя. За прилавком одиноко стоит девушка-бармен. Всё. Ушла гулять в продуктовый магазин. Всё-ж не на морозе", - написала Богуцкая.

"Интересно, в Буковеле тоже кафе только на вынос работают?", - поинтересовалась она.

Как сообщалось ранее, главный санврач Украины Виктор Ляшко назвал Буковель одним из безопасных мест времяпрепровождения в контексте локдауна.