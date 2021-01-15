В Буковеле меньше риск заразиться COVID-19, чем на европейских курортах - Ляшко

Популярный курорт Буковель, где недавно провел свой отпуск президент Владимир Зеленский, является одним из безопасных мест время препровождения в контексте локдауна, введенного в Украине из-за коронавируса.

Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" главный санитарный врач Виктор Ляшко, отметив важный момент.

"Когда мы говорим о горнолыжном спуске, он безопасен. Проблема лишь в очередях на подъемники. Для европейских курортов проблема была именно в подъемниках, потому что это вагончики закрытого типа", - объяснил он.

По словам Ляшко, для пущей безопасности, в некоторых странах туда разрешается заходить только в медицинском респираторе.

"У нас подъемники, обычно 2-3-местные, открытые, люди обычно поднимаются на них семьей - то есть с теми, с кем они контактируют в повседневной жизни", - озвучил отличие и плюсы отдыха в Буковели главный санитарный врач.

Отметим, что очереди на подъемники в Буковели вызвали горячие споры на фоне локдауна, введенного в Украине с 8 по 24 января. Большинству украинцев стало непонятным, почему отдыхать и толпиться в очередях на горный спуск - можно, а купить батарейки и носки в супермаркетах - нельзя.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине сочинили сказку про Зеленского и локдаун.