Ни жар-птицы, ни Пан Коцкого: в Украине сочинили сказку про Зеленского и локдаун

В Украине 8 января произошло очередное ужесточение карантинных мероприятий. Помимо ограничений на работу непродовольственных магазинов, ряд товаров был запрещен к продаже в супермаркетах страны. Например, среди таковых оказались контрацептивы и медицинские маски.

На фоне этого, украинцев раззадорили снимки заснятые на популярному курорте Буковель, на которых видно, как толпы людей игнорируют правила социального дистанцирования и пренебрегают средствами индивидуальной защиты.

Помимо того, там же заметили и президента Владимира Зеленского, который тоже украинцам правильный пример не подавал.

В связи с этим политик и блогер Виталий Чепинога опубликовал в Фейсбук сказку, отображающую современные украинские реалии.

В комментариях к записи пользователи сети тоже поделились своими "сказками".

Напомним, после того, как Зеленский обнародовал фото из Буковели, пользователи сети напомнили, что в этот день, год назад произошла трагедия самолета МАУ рейса PS752, который был сбит возле Тегерана. В катастрофе погибло 176 человек, из них 11 граждан Украины.