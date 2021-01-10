Ни жар-птицы, ни Пан Коцкого: в Украине сочинили сказку про Зеленского и локдаун

В Украине 8 января произошло очередное ужесточение карантинных мероприятий. Помимо ограничений на работу непродовольственных магазинов, ряд товаров был запрещен к продаже в супермаркетах страны. Например, среди таковых оказались контрацептивы и медицинские маски.
На фоне этого, украинцев раззадорили снимки заснятые на популярному курорте Буковель, на которых видно, как толпы людей игнорируют правила социального дистанцирования и пренебрегают средствами индивидуальной защиты.
Помимо того, там же заметили и президента Владимира Зеленского, который тоже украинцам правильный пример не подавал.
В связи с этим политик и блогер Виталий Чепинога опубликовал в Фейсбук сказку, отображающую современные украинские реалии.
В комментариях к записи пользователи сети тоже поделились своими "сказками".
Напомним, после того, как Зеленский обнародовал фото из Буковели, пользователи сети напомнили, что в этот день, год назад произошла трагедия самолета МАУ рейса PS752, который был сбит возле Тегерана. В катастрофе погибло 176 человек, из них 11 граждан Украины.