Бывшая "регионалка" Бондаренко назвала украинских военных "преступниками": сеть в ярости

Бывший народный депутат Елена Бондаренко ("Партия регионов") высказала мнение, что "доказать наличие регулярных российских войск на Донбассе невозможно", а "украинскую армию использовали против собственного народа"

Об этом она рассказала в эфире канала "НАШ".

"Любой, кто сейчас носит погоны, по сути своей, по морали и по закону, это преступники в нашей стране", - заявила Бондаренко.

На это заявление отреагировал военный блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"То есть через 7 лет войны, тысячи доказательств российской агрессии, бывший депутат в эфире телеканала, который имеет разрешение на украинское вещание, открыто заявляет, что воины ВС преступники? Что армия это преступница?", - отметил он.

Помимо того, он призвал СБУ, полицию и Нацсовет по телерадиовещанию отреагировать на такие заявлениям экс-нардепа.

Как сообщалось ранее, в начале января на оккупированных территориях была замечена тяжелая техника, размещенная с нарушением установленных линий отвода.