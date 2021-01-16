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В Минобразования ответили, когда дети смогут вернуться в школы

В Минобразования ответили, когда дети смогут вернуться в школы
Обновлено 19:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Министр образования Сергей Шкарлет ответил на вопрос о том, от чего зависит возвращение детей в школы. 

Об этом он написал в своем Телеграм-канале. 

"Я считаю, что, по крайней мере, младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению", - написал он, добавив, что при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации будет также приемлемо проводить обучение по смешанной форме и для старших классов. 

Однако он отметил, что принятие окончательного решения по этому вопросу не зависит от одного человека. 

В связи с этим он выразил надежду, что вскоре ситуация с пандемией в Украине позволит рекомендовать местным властям возвращать учеников к привычному формату обучения. 

"Как скоро это произойдет, зависит от каждого из нас и нашей добросовестности во время соблюдения карантинных требований", - пишет Шкарлет. 

О том, как обстоят дела с дистанционным образованием в Украине и мире, и о том, каким будет образование после возвращение к нормальной жизни, читайте в материале "Телеграф": В стране невыученных уроков - каким будет образование в Украине после коронавируса.

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Минобразования, Сергей Шкарлет.
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