В Минобразования ответили, когда дети смогут вернуться в школы

Министр образования Сергей Шкарлет ответил на вопрос о том, от чего зависит возвращение детей в школы.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Я считаю, что, по крайней мере, младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению", - написал он, добавив, что при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации будет также приемлемо проводить обучение по смешанной форме и для старших классов.

Однако он отметил, что принятие окончательного решения по этому вопросу не зависит от одного человека.

В связи с этим он выразил надежду, что вскоре ситуация с пандемией в Украине позволит рекомендовать местным властям возвращать учеников к привычному формату обучения.

"Как скоро это произойдет, зависит от каждого из нас и нашей добросовестности во время соблюдения карантинных требований", - пишет Шкарлет.

О том, как обстоят дела с дистанционным образованием в Украине и мире, и о том, каким будет образование после возвращение к нормальной жизни, читайте в материале "Телеграф": В стране невыученных уроков - каким будет образование в Украине после коронавируса.