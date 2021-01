В стране невыученных уроков - каким будет образование в Украине после коронавируса

Уже почти год в Украине продолжается карантин и все учебные заведения частично или полностью перешли на дистанционное обучение. Большая часть этого процесса происходит онлайн.

Мировые и государственные проблемы

Наша страна, как и мир раньше не знали настолько повального режима удаленного обучения. По данным ЮНЕСКО, которое отвечает за образование и науку в ООН, на карантине оказался 91% людей, получающих образование. Это более 1,2 миллиарда людей на всей планете.

Эксперты со всего мира говорят, что обучение претерпело неизбежные последствия. Во-первых, громче всего их чувствует поколение Z - люди до 25 лет. Они не видели мир без технологий, поэтому у них есть два основных страха: FOBA - Fear of Being Alone - страх быть в одиночестве, и FOMO - Fear of Missing Out - страх что-то пропустить.

Во-вторых, школа уже никогда не будет прежней. Теперь это гибридная структура, которая должна превратиться из школы преподавания в школу обучения. В-третьих, учитель более не просто специалист по своему предмету, он теперь наставник и координатор командной работы. В-третьих, теперь добавилось гибкое расписание. В-четвертых, домашнее и электронное (e-learning) обучения стали популярными. Появляется мобильное обучение (m-learning). Наконец, в-пятых, образование глобализируется, становится всемирным.

Украинская школа онлайн

Конечно, все изменения коснулись и Украины. Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев говорит, что у нас за год уже произошли необратимые перемены.

В начале карантина был просто взрывной всплеск двух противоположных тенденций. Некоторые учителя категорически не воспринимали и даже до сих пор не воспринимают новые форматы. Это, конечно, обидно, - говорит Сергей Горбачев. - Но и мы увидели совершенно противоположную тенденцию. Я бы назвал ее Педагогическим Майданом. Часть учителей, которые ранее не обращали пристальное внимание на дистанционное обучение, поняли, что если нет возможности обратиться напрямую к ребенку в классе, нужно искать другие пути - и начали действовать. Мы увидели огромное количество новых разработок и форм работы.

Мы увидели украинскую школу онлайн. Весной 2020 году она была не очень качественно подготовлена из-за срочности выпуска. Но то, что появилось в декабре, когда этот проект реинкарнировали: системно изложены уроки, качественные видео, доступны живые объяснения, инфографика, конспекты уроков, неплохие тесты. Я смотрел много этих уроков, и они мне нравятся - недостатки и особенности дистанционного восприятия учтены. Сейчас у нас есть практически полный комплект уроков на отдельном сайте Министерства образования и науки Украины. Сейчас есть уроки для 5-11 классов. Те предметы, которые пока там нет, готовятся к запуску, в частности, материалы для 1-4 классов.

Онлайн платформа "Всеукраинская школа онлайн" начала работать с 11 декабря. Ее разрабатывали вместе со швейцарскими специалистами. Сейчас она содержит 800 уроков для 5-9 классов. В ней можно регистрировать отдельные кабинеты учителя и ученика. Также ученики смогут тестироваться после занятий. Этой зимой в школах должны появиться электронные дневники и журналы.

Мы уже писали, что дистанционное обучение стартовало 8 января и продлится до 24 января. Некоторые из школ отправили начальные классы на каникулы. Это могло случиться по разным причинам, например, нет хватает человеческих или технических ресурсов или просто испугались ответственности.

Сергей Горбачев: Мы получили много обращений от педагогов, особенно в первые недели карантина. Главная проблема - это несовершенство нормативно-правовой базы для проведения образовательного процесса в таких условиях. Например, многие руководители школ или местных органов управления образованием просто не знали, что делать в новых условиях. Ранее учитель приходил в школу, проводил урок, заполнял классный журнал - и это было основанием для оплаты труда.

А вот как табелировать рабочее время в дистанционном обучении? Как вообще учитель работает удаленно? Была неприятная картина, когда многие директора, напуганные предыдущим опытом, требовали от учителей приезжать в пустые холодные школы: ведь если детей в школе нет, обычно сразу резко снижают подачу тепла в здание. Педагоги рисковали здоровьем: и по дороге в школу - потому вирус, и в самой школе - там страшная стужа. А зачем? А то вдруг будет проверка.

Хорошо, что сейчас уже директора понимают, как надо делать: есть положения о дистанционном обучении, директор может издать приказ о дистанционном работу учителей. Также была проблема с урезанием зарплат педагогическим работникам и принудительными отпусками. Мы предоставляли разъяснения, как действовать в таких ситуациях, помогали педагогическим работникам.

Есть очень печальная статистика, что риск учителя заразиться почти в десять раз выше, чем у ребенка.

Каждый, кто имеет отношение к образованию в стране, при вопросе, что ей нужно, моментально ответит - деньги. Так, сегодня в правительстве и Раде говорят, что выделили целый миллиард на образование в 2021 году. Но забывают сказать об одном важном нюансе.

Сергей Горбачев: Образование финансируется крайне недостаточно. А с ковидного фонда образование не получило вообще ничего - это неправильно. Потому должны быть средства на преодоление последствий пандемии. В мире коронавирус по области образования ударил так же сильно, как и по области здравоохранения.

Образованию - через распределение средств из других программ - вернули 500 миллионов гривен из тех 5 миллиардов, которые забрали в ковидный фонд в прошлом году.

Я часто обращаюсь в Кабмин и к депутатам, у меня есть такая возможность. Надеюсь, что мои многочисленные обращения все же заставляют более ответственно относиться к нуждам образования.

Украинская частная школа онлайн

В частных учреждениях ситуация лучше. Но все равно есть свои нюансы. Харьковская гимназия "Очаг" стала первой, кто вовремя внедрил дистанционное обучение и обеспечил своих учеников необходимым оборудованием, а своих учителей достойной учебной программой.

Директор Харьковской гимназии "Очаг" Лариса Середа: Безусловно, никакое онлайн-обучение не заменит оффлайн обучение. Но, некоторые процессы в связи с ситуацией наладить можно. Мы с марта месяца 2020 года, как только объявили карантин, организовали у себя дистанционное обучение. У нас есть своя цифровая платформа, которой мы пользуемся, на ней мы и стали проводить обучение по конференциям. Мы не стали ломать учебные программы детям, а ведем все так же, как и было. В зуме мы ведем уроки по расписанию. Вплоть до того, что мы дистанционно проводили группы продленного дня. Обычно они у нас с 13:00 до 17:00, но это в очном режиме. А сейчас дети будут выходить минут на 40 онлайн и общаться с учителями. У нас уже отработаны пиратские, пижамные вечеринки, рассказ о своем друге, любимое животное, мои интересы и прочее.

Стандартный урок просидеть детям перед компьютером будет трудно. Это факт. Есть свои санитарно-эпидемические нормы. Даже Zoom (программное обеспечение для конференций онлайн - ред.) Позволяет бесплатно общаться только 40 минут. Но этого за раз слишком много для школьника.

Лариса Середа: Большинство, как и мы, нарушают санэпидем нормы. Мы на педсовете приняли решение не проводить уроки по 40-45 минут онлайн. Они будут короче, чтобы ребенок отдохнул и не было нагрузки на глаза. Занятия на 20-25 минут и перерыв около получаса.

Возникает вопрос, как за нарушение ничего не бывает и как можно внедрять альтернативный подход беспрепятственно со стороны государственного аппарата. Ответ есть. Частное учебное заведение может себе такое позволить, потому что…

Лариса Середа: Наша организация не берет субвенцию. Таким образом мы не нарушаем закон Украины об образовании. Например, из-за того, что регион Харьковский, есть запрос на русский язык. Мы проводим на нем обучение. Кроме того, у нас свой учебный план. Он базируется на общепринятой нормативной базе.

Следовательно, пока не было локдауна и после него часть гимназий, лицеев, экспериментальных школ и т.д. может поступать по своему усмотрению. На самом деле они так и делали до 8 января этого года. Далее, скорее всего, будут вести себя также. И детей оффлайн в частные заведения ходит учиться достаточно.

Лариса Середа: Там, где написано слово "рекомендовано" мы можем делать по-своему. Однако, наши родители в плане такого подхода разделены биполярно. Одни считают, что детей можно в любом случае отправить в школу, а другие, что нет.

У нас после дополнительных каникул в конце осени 2020 года, некоторые родители написали заявления о том, что их дети не будут ходить на уроки. Мы решили этот вопрос - поставили в каждом классе компьютеры, потому что у нас есть такая возможность. Часть детей в оффлайн режиме, а часть онлайн, все видно.

Таким образом, начальная школа - ходят практически все. Единичные случаи - 3 человека, которые опасаются или были контактными. Средняя школа - ходит 80-85% лиц, старше - тоже самое.

Присутствовать на уроках вживую хотят и дети из общеобразовательных школ. Стоит отметить, что им наконец интересно учиться. Это звучит странно, но это факт. Его подтверждает и Образовательный омбудсмен.

Сергей Горбачев: Главным достижением Новой украинской школы я искренне считаю, что мы за 1-2 класс новой школы не отбили желание малышей учиться. Многие дети хотят идти в школу, им там интересно, они узнают много нового. Единственное - я чувствую сопротивление со стороны учителей, которые привыкли работать так, как раньше. А еще - от некоторых родителей, которые помнят, как их учили. Они пока не видят позитива в том, что их ребенок учится иначе. Но мониторинговое исследование о том, как дети воспринимают НУШ, свидетельствует, что мы - на правильном пути.

Внеурочное обучение онлайн

Владельцы онлайн-платформ, которые уже несколько лет занимаются обучением, отмечают, что наплыв стал больше чем в два раза. Платформа Educational Era (EdEra) существует уже более 6 лет и начинала с того, что готовила учеников к ЕГЭ. Затем разрослась до авторских курсов для учителей, юристов, дизайнеров, студентов и остальных желающих знаний и нового. Владелец студии онлайн-образования Илья Филиппов говорит, что спрос в их услугах значительно вырос.

За период карантина трафик на сайте и на нашем YouTube-канале вырос в 2,5 раза. Причем это касается учителей и учеников, то есть всех продуктов, которые у нас для них представлены. Сейчас ситуация не вернулась на докарантинное время, потому что люди уже привыкли работать с онлайном.

Количество пользователей проектов EdEra связанных со школьным образованием насчитывает десятки тысяч преподавателей. Илья Филиппов говорит, что опыт использования всемирной сети среди педагогов значительно вырос.

Основатель EdEra Илья Филиппов: Сначала с цифровой грамотностью у учителей было не очень хорошо. Некоторые учителя не могли создать себе электронный ящик. Поэтому им нужны были инструменты и методики, чтобы со всем этим разобраться. Сейчас через проекты по дистанционному и смешанному обучению проходит 70 тысяч учителей у нас на сайте. Мы надеемся, что это уменьшит количество отсканированных учебников в вайбере.

Летом совместно с министерством образования мы запустили продукты для учителей. Они выступили в качестве партнеров по дистанционному и смешанному обучению. И это направление было для нас приоритетным. Также с начала карантина мы записали достаточно много уроков для школьников. "Всеукраинская школа онлайн" обнажила проблему того, что у нас все не так хорошо с цифровой грамотностью и переходом дистанционное и смешанное обучение. Все эти продукты у нас пользуются популярностью. Это значит, что учителя ищут решение. До 20% педагогов быстро подхватывают тему и пытаются сделать образовательный процесс более интерактивным, привлекают и так далее. Министерство тоже делает свои шаги в виде появления каких-то новых образовательных материалов.

Есть две стороны медали. И для образовательных онлайн-платформ COVID-19 сделал свое благо, каким бы странным это не казалось.

Илья Филиппов: С одной стороны плохо, что не все готовы. А с другой стороны - это хорошо, потому что проблемы онлайн-обучения стали более явными. Так или иначе - коронавирус стал катализатором того, что наконец на цифровой инструментарий и платформы для образования стали обращать внимание. В том числе на государственном уровне.

Сейчас у нас много запросов о том, как создать свои видеоуроки. И это круто! До этого 6 лет мы все это продвигали не слишком успешно. А сейчас получился дополнительный пинок для стейкхолдеров. Отрицательный момент спровоцировал перемены в сознании людей, чтобы понять, насколько важно онлайн-образование.