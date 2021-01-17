В Украине ударили сильные морозы: кому не повезло с погодой больше всех

В Украину пришли сильные морозы. Согласно прогнозу холода задержатся в стране аж до 19 января.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, на 17 января синоптики прогнозируют сильные морозы. Практически по всей территории страны осадков не ожидается, небольшой снег возможен только на западе.

Столбик термометра в северных и восточных областях будет держаться на отметке -12 -14 градусов, на юге будет теплее -7 -9 градусов, а на западе -5 -8 градусов.

В Киеве в воскресенье, 17 января будет держаться пасмурная погода, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков. Температура воздуха будет на уровне -13 -15 градусов.

Самые низкие температуры прогнозируются на Харьковщине, Полтавщине, Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

В то же время, 18 и 19 января в Украине не ожидается осадков. Температура будет на уровне -11 -13 градусов- на севере и востоке страны, на юге и западе -6 -8 градусов.

В столице 18 января будет держаться облачная погода до самого вечера. Температура воздуха сохранится на отметке -11 -13 градусов.

В свою очередь 19 января в Киеве весь день будет облачным. Осадков не прогнозируют. А мороз немного спадет, ожидается до -10 -13 градусов.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды в Украине до 20 января.