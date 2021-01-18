Когда дело касается жизни и смерти, поверишь в "знаки судьбы": хирург рассказал о приметах на операциях

Нейрохирург и блогер Александр Печиборщ рассказал о суевериях, которые бытуют на его работе.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Когда дело касается жизни и смерти, хочешь не хочешь, поверишь в "знаки судьбы". И хотя я пытаюсь не поддаваться суевериям, но чёрную кошку по дороге на работу никто не отменял", - написал он.

Печиборщ рассказал, что у докторов есть "свои причуды". Так если во время хирургического вмешательства упал инструмент, то на него надо быстро наступить, иначе либо операция пойдет с осложнениями, либо к концу рабочего дня поступит еще один тяжелый пациент.

Также, говорит врач, причуды бывают и у пациентов. Например, некоторые просят оперировать в какой-то определенный день по лунному или астрологическому календарю.

"Ты смотришь с легким недоумением, с трудом сдерживая эмоции, но чаще все же соглашаешься. Потому что идти против убеждений пациента в этой ситуации – себе дороже. Лишние волнения нам ни к чему" - отмечает Печиборщ.

Он рассказал, что сложнее всего оперировать коллег и родственников. Проблемы также возникают с "большими шишками" и рыжеволосыми людьми.

"Не знаю почему, но у ребят с веснушками все идёт через пень–колоду", - подметил он.

Как сообщалось ранее, в Польше во время операции скончался украинец. Теперь родственники не могут вернуть его тело домой.