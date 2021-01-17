Украинцев ждут "непристойные" морозы: прогноз погоды на начало новой недели

В Украине в ночь на понедельник ожидаются "приличные" морозы от -16 до -23 градусов. Однако местами столбик термометра опустится до -22...-27 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Телеграм.

"Днем на Голодную кутью, в Сочельник, предполагается -9-14 градусов", - пишет она.

При этом на юго-западе будет теплее - от -6 до -12 градусов.

Существенных осадков в Украине, за исключением Крыма и Приазовья, не ожидается.

Киев в ближайшие сутки ждет облачная погода, возможен небольшой снег и гололед на дорогах. Ночью -15...-18 градусов, днем -12...-15.

Однако ситуация поменяется 19-21 января, когда в Украине станет значительно теплее и появится много "плюсов".

"Начнет таять снег, каша будет и под ногами, и в голове от таких скачков температуры воздуха и атмосферного давления. Возьмите это во внимание", - отмечает Диденко.

Как сообщалось ранее, в Одессе, из-за разницы температуры воды и воздуха, "вскипело" море.