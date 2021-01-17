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Украинцев ждут "непристойные" морозы: прогноз погоды на начало новой недели

Украинцев ждут "непристойные" морозы: прогноз погоды на начало новой недели
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Украине в ночь на понедельник ожидаются "приличные" морозы от -16 до -23 градусов. Однако местами столбик термометра опустится до -22...-27 градусов. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Телеграм.

"Днем на Голодную кутью, в Сочельник, предполагается -9-14 градусов", - пишет она. 

При этом на юго-западе будет теплее - от -6 до -12 градусов. 

Существенных осадков в Украине, за исключением Крыма и Приазовья, не ожидается.  

Украину в ближайшие сутки ждет морозная погода

Киев в ближайшие сутки ждет облачная погода, возможен небольшой снег и гололед на дорогах. Ночью -15...-18 градусов, днем -12...-15. 

Однако ситуация поменяется 19-21 января, когда в Украине станет значительно теплее и появится много "плюсов".    

"Начнет таять снег, каша будет и под ногами, и в голове от таких скачков температуры воздуха и атмосферного давления. Возьмите это во внимание", - отмечает Диденко. 

Как сообщалось ранее, в Одессе, из-за разницы температуры воды и воздуха, "вскипело" море.

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Погода, Прогноз погоды, Наталья Диденко.
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