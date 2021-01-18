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Ревнивый муж изрезал лицо молодой украинке прямо в торговом центре: подробности инцидента

Ревнивый муж изрезал лицо молодой украинке прямо в торговом центре: подробности инцидента
11:35 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

15 января в одном из торговых центров в селе Бакиркей в Турции произошло нападение на 28-летнюю украинку Анну Бутым. Один из главных подозреваемых - ее ревнивый муж.

Об этом сообщили hurriyet.com.tr.

Согласно предоставленным данным, Месут Озтюркмен, который является мужем пострадавшей украинки поранил лицо Анны Бутым ножом.

В управлении полиции Бакиркейнского района по борьбе с насилием в семье и по борьбе с насилием в отношении женщин 15 января приступили к расследованию инцидента. Спустя некоторое время подозреваемого мужчину удалось задержать.

28-летняя Анна Бутым рассказала о том, что ей пришлось пережить. По словам женщины, она подала на развод. К ней приехала сестра и они отправились в торговый центр и выложили сделанное там фото в Instagram. Муж Бутым вычислил местонахождение женщин и явился в ТЦ. Мужчина подошел к своей супруге со спины, схватил ее и изрезал ей лицо.

Фото Месут Озтюркмена - www.hurriyet.com.tr:

Месут Озтюркмен

"Он схватил меня за волосы, порезал мне лицо. Он хотел убить меня", - сообщила она. 

Стоит отметить, что женщина была госпитализирована после ранения.

В полиции задержанный признался, что явился на место происшествия после публикации в социальных сетях. Месут О. утверждал, что он видел мужчину, который был рядом с его женой, и сказал, что он совершил этот поступок. Выяснилось, что подозреваемый ранее подозревался в покушении на убийство и угрозах. 

Стоит напомнить, что ранее в Одесской области в городе Измаил произошло ЧП: женщина ударила 45-летнего мужчину ножом в спину. Конфликт произошел прямо посреди улицы из-за того, что потерпевший бросался снежками в сторону памятника военным.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Турция, ЧП.
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