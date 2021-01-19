Как школьники будут учиться после локдауна: появилось объяснение

После завершения усиленных карантинных мероприятий в случае благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной формы обучения.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, в областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, будет подниматься вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты.

При этом, министр выразил желание также восстановить полноформатное или смешанное обучение для школьников вторых классов

"Продолжаются Соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и Главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко", - отметил министр.

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