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Тупицкого не пустили в Конституционный суд (фото, видео)

Тупицкого не пустили в Конституционный суд (фото, видео)
12:28 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Во вторник, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины не допустили отстраненного главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в помещение суда и рабочего кабинета.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

Сам Тупицкий прокомментировал действия охраны такими словами: "Правоохранители выясняют, кто виновен, что меня пускают на работу".

Он пока не знает, как будут дальше развиваться события. В связи с тем, что его с несколькими коллегами не пустили в здание КСУ была вызвана следственно-оперативная группа.

В то же время, со слов Тупицкого, данные действия являются очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя КСУ, препятствованием выполнения им своих служебных обязанностей, направленных на блокирование работы КСУ в целом.

Напомним, что указом Владимира Зеленского Александр Тупицкий отстранен от своей должности на два месяца. 

По словам Тупицкого, он планирует каждый день приходить на работу и если его в здание пускать не будут, то будут составляться соответствующие акты, ведь он не хочет, чтобы ему засчитывали прогулы.

Фото и видео с места событий:

Стоит напомнить, что в результате множества скандалов, которые разгорелись вокруг личности экс-главы КСУ Александра Тупицкого в последнее время, а также из-за предшествовавшего принятия КС скандальных решений под его руководством, он был отстранен от должности судьи Конституционного Суда Украины. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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КСУ, Александр Тупицкий.
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