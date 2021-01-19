Красных дипломов больше не будет: в МОН рассказали, что ждет выпускников

В 2021 году в Украине отменили красные дипломы. Теперь украинские учреждения высшего образования будут указывать информацию об успеваемости выпускников в приложении к диплому.

Об этом сообщили пресс-службе Министерства образования Украины.

В то же время планируется разрешить ЗВО самостоятельно определять требования к присуждению награды.

На данный момент соответствующую инициативу прорабатывают в Министерстве образования и науки и Минюсте, где должны зарегистрировать соответствующий документ. Действующим этот документ станет после того, как он будет опубликован в издании "Официальный вестник Украины".

"Информацию об особых достижениях выпускника заведение высшего образования может указывать в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе "Дополнительная информация". Требования к присуждению награды также определяют ЗВО самостоятельно", - говорится в заявлении.

Документы о высшем образовании могут быть выданы по установленным научным степеням:

диплом младшего бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом магистра;

диплом доктора философии/доктора искусств;

диплом доктора наук.

Стоит напомнить, что после завершения усиленных карантинных мероприятий в случае благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной формы обучения.