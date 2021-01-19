Как будут работать украинские ВУЗы после карантина: в Минобразования дали объяснение

В Минобразования озвучили позицию относительно порядка организации учебного процесса для студентов, получающих профессионально-техническое и высшее образование, после завершения локдауна.

Об этом написал министр образования Сергей Шкарлет в Телеграм.

По его словам, студенты этих заведений должны продолжать получать обучение в смешанной форме или очно, при благоприятной эпидемиологической ситуации.

"Высшие учебные заведения, имея широкую управленческую автономию и учитывая эпидситуацию в каждом отдельном регионе, самостоятельно будут решать, когда и в какой форме организовывать обучение", - написал он.

Отдельно он выделил вопрос практических занятий, отметив, что их важно организовать с обязательным соблюдением мер карантина.

Как сообщалось ранее, в Украине с 2021 года перестают выдавать "красные" дипломы.