Языковой закон поможет перенести украинский язык в быт, - политтехнолог

В течение первых трех дней после вступления в действие новой статьи языкового закона (он был принят еще в 2019 году), которая предусматривает обслуживание клиентов на украинском языке в сфере услуг, независимо от формы собственности, в офис Уполномоченного по защите государственного языка поступило около 100 обращений.

Ситуацию с раздуванием конфликтов вокруг этой темы проанализировал для «Телеграфа» политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подрожний.

«В Украине языковой вопрос политизирован и является элементом как политической борьбы, так и (в большей степени) одним из столпов гибридной войны нашей соседки России. На уровне с другими элементами - такими как церковный вопрос или территориальный, языковой вопрос позволяет держать в состоянии раскола украинское общество и в дальнейшем, - подчеркивает Юрий Подорожний. - Агрессии по внедрению функционирования и равных прав украинского с русским на бытовом уровне обычно нет. Собственно агрессия проявляется среди политиков, которые неспособны предложить своему обществу решения социально-экономических вопросов; среди пророссийских СМИ, которые чаще всего поддерживают хор «завывателей» и страдальцев от «притеснения русскоязычных»; среди лидеров общественного мнения, которые, нередко работают на политиков».

Эксперт отмечает, что написать закон, который устроит всех, невозможно. И какие-то нормы будут вызывать недовольство.

«Но языковые нормы, которые мы обсуждаем (обязательный украинский в сфере услуг) являются необходимыми шагами переноса украинского с официального обязательного употребления (которое нередко тоже игнорируется, а в части регионов в стране демонстративно) - в быт. Кстати, принятый у нас языковой закон по сравнению с подобными законами в европейских странах - это полумеры. Особенно, если посмотреть на подобный закон во Франции, - говорит эксперт. – Все страны, которые планируют сохраниться как субъекты и суверенные государства, понимают насколько важно объединять общества вокруг общих ценностей, где одной из ключевых является язык. Поэтому, не стоит будоражить общество и поддерживать новую антиукраинскую волну, поднятую на фоне внедрения норм языкового закона. Тем более, что с началом его функционирования для рядового гражданина не изменилось ничего».

Отметим, что в России и кремлевских пропагандистских СМИ этот закон вызвал бурную реакцию и даже истерику.