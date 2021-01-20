Скачать
Среда, 20.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Байден подал хороший сигнал для Украины: чего ждать от первых назначений нового президента США
Байден подал хороший сигнал для Украины: чего ждать от первых назначений нового президента США
Итоги дня 19 января: подозрение Тупицкому и новые показания в деле Шеремета
Итоги дня 19 января: подозрение Тупицкому и новые показания в деле Шеремета
Украина поставила важный моральный рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Украина поставила важный моральный рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Языковой закон поможет перенести украинский язык в быт, - политтехнолог
Языковой закон поможет перенести украинский язык в быт, - политтехнолог

Языковой закон поможет перенести украинский язык в быт, - политтехнолог

Языковой закон поможет перенести украинский язык в быт, - политтехнолог
08:28 Сегодня Телеграф Радио свобода

В течение первых трех дней после вступления в действие новой статьи языкового закона (он был принят еще в 2019 году), которая предусматривает обслуживание клиентов на украинском языке в сфере услуг, независимо от формы собственности, в офис Уполномоченного по защите государственного языка поступило около 100 обращений

Ситуацию с раздуванием конфликтов вокруг этой темы проанализировал для «Телеграфа» политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подрожний.

«В Украине языковой вопрос политизирован и является элементом как политической борьбы, так и (в большей степени) одним из столпов гибридной войны нашей соседки России. На уровне с другими элементами - такими как церковный вопрос или территориальный, языковой вопрос позволяет держать в состоянии раскола украинское общество и в дальнейшем, - подчеркивает Юрий Подорожний. - Агрессии по внедрению функционирования и равных прав украинского с русским на бытовом уровне обычно нет. Собственно агрессия проявляется среди политиков, которые неспособны предложить своему обществу решения социально-экономических вопросов; среди пророссийских СМИ, которые чаще всего поддерживают хор «завывателей» и страдальцев от «притеснения русскоязычных»; среди лидеров общественного мнения, которые, нередко работают на политиков».

закон про украинский язык

Эксперт отмечает, что написать закон, который устроит всех, невозможно. И какие-то нормы будут вызывать недовольство.

«Но языковые нормы, которые мы обсуждаем (обязательный украинский в сфере услуг) являются необходимыми шагами переноса украинского с официального обязательного употребления (которое нередко тоже игнорируется, а в части регионов в стране демонстративно) - в быт. Кстати, принятый у нас языковой закон по сравнению с подобными законами в европейских странах - это полумеры. Особенно, если посмотреть на подобный закон во Франции, - говорит эксперт. – Все страны, которые планируют сохраниться как субъекты и суверенные государства, понимают насколько важно объединять общества вокруг общих ценностей, где одной из ключевых является язык. Поэтому, не стоит будоражить общество и поддерживать новую антиукраинскую волну, поднятую на фоне внедрения норм языкового закона. Тем более, что с началом его функционирования для рядового гражданина не изменилось ничего».

Отметим, что в России и кремлевских пропагандистских СМИ этот закон вызвал бурную реакцию и даже истерику.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 212

Все по теме:

Украинский язык, Юрий Подорожний.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оккупанты Донбасса решили шантажом заставить людей оформлять "паспорта ДНР"
02 В российской "Лиге смеха" Донецк не считают Украиной: вспыхнул новый скандал
03 Всплыли детали нового удара Запада по газопроводу Путина
04 Собирают череп по кусочкам: катание на санках обернулось трагедией в Харькове
05 "Так и приходит белочка": сеть поразили крещенские купания Лукашенко (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Так и приходит белочка&quot;: сеть поразили крещенские купания Лукашенко (видео)
"Так и приходит белочка": сеть поразили крещенские купания Лукашенко (видео)
Труханов заговорил на украинском языке
Труханов заговорил на украинском языке
Киев вернулся в топ городов мира с самым грязным воздухом: что случилось
Киев вернулся в топ городов мира с самым грязным воздухом: что случилось
Hubble обнаружил &quot;затерянную галактику&quot;: завораживающее фото
Hubble обнаружил "затерянную галактику": завораживающее фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь