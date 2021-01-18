Поступили первые 100 жалоб на нарушения закона об украинском языке

В течение трех дней действия языкового закона в офис Уполномоченного по защите государственного языка поступило около 100 обращений.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь сообщил в комментарии Радио Свобода, что пока грубых нарушений не зафиксировано. Граждане преимущественно жалуются на несоблюдение языкового законодательства в общественном транспорте, на интернет-сайтах, а также есть жалобы относительно языка наружной рекламы.

Уполномоченный по защите государственного языка высказывает предположение, что количество жалоб о несоблюдении языкового закона значительно возрастет после окончания карантина и открытия заведений общественного питания.

Напомним, 16 января 2021 года вступила в силу статья языкового закона, которая предусматривает обслуживание клиентов на украинском языке в сфере услуг, независимо от формы собственности.

В России и кремлевских пропагандистских СМИ этот закон вызвал бурную реакцию и даже истерику.