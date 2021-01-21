Какой праздник 21 января: народные приметы и запреты

Верующие православной церкви 21 января чтут память преподобного Емилиана Исповедника, епископа Кизического. В простонародье день прозвали Кумишным, по причине встреч и посиделок с кумовьями.

Согласно сказаниям, Емельян жил в IX веке и был епископом Кизическим. Тогда император Лев Армянин вел борьбу с почитанием икон и Емельян попал к нему в немилость, ведь всегда с почтением относился к иконам. Эпископ возразил правителю, что эти вопросы должна решать только церковь и никто более. За свое непослушание Емельян был заточен в тюрьму, где и умер.

В этот день говорят: "Емельян - Божьим святом осиян", "Емельян - накрути буран". Нельзя сказать, что бы день 21 января слыл самым холодным в году, зато ветрами он, видно, не прочь был позабавиться.

Что запрещено делать 21 января

Украинцы считали, что 21 января ничего нельзя делать, особенно в первой половине дня.

Несчастья случатся с тем, кто будет язвить и смеяться над ближним 21 января.

В этот день не стоит игнорировать призывы интуиции.

Народные приметы 21 января

Какой будет погода 21 января - таким и будет август. Снегопады - к дождям, а солнечная погода означает, что летом будет жарким.

Если на Емельяна ветер дует с Юга, значит, летом будет много гроз. Северный ветер приведет к холодным дням. Безветренная погода - лето будет теплым и ясным.

Сильные холода 21 января - потеплеет нескоро.

Если на небе много звезд, а Луна - яркая, то жди морозных дней в скором времени.

Если Луна светит ярко - жди скорых морозов.

Родившиеся 21 января отличаются горячим нравом. Носить им следует янтарь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в четверг, 21 января, во всех регионах Украины ожидается оттепель.