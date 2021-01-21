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Какой праздник 21 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 21 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Верующие православной церкви 21 января чтут память преподобного Емилиана Исповедника, епископа Кизического. В простонародье день прозвали Кумишным, по причине встреч и посиделок с кумовьями.

Согласно сказаниям, Емельян жил в IX веке и был епископом Кизическим. Тогда император Лев Армянин вел борьбу с почитанием икон и Емельян попал к нему в немилость, ведь всегда с почтением относился к иконам. Эпископ возразил правителю, что эти вопросы должна решать только церковь и никто более. За свое непослушание Емельян был заточен в тюрьму, где и умер.

приметы на Емельяна зимнего 21 января

В этот день говорят: "Емельян - Божьим святом осиян", "Емельян - накрути буран". Нельзя сказать, что бы день 21 января слыл самым холодным в году, зато ветрами он, видно, не прочь был позабавиться.

Что запрещено делать 21 января

  • Украинцы считали, что 21 января ничего нельзя делать, особенно в первой половине дня.

  • Несчастья случатся с тем, кто будет язвить и смеяться над ближним 21 января.

  • В этот день не стоит игнорировать призывы интуиции.

Народные приметы 21 января

  • Какой будет погода 21 января - таким и будет август. Снегопады - к дождям, а солнечная погода означает, что летом будет жарким.

  • Если на Емельяна ветер дует с Юга, значит, летом будет много гроз. Северный ветер приведет к холодным дням. Безветренная погода - лето будет теплым и ясным.

  • Сильные холода 21 января - потеплеет нескоро.

  • Если на небе много звезд, а Луна - яркая, то жди морозных дней в скором времени.

  • Если Луна светит ярко - жди скорых морозов.

  • Родившиеся 21 января отличаются горячим нравом. Носить им следует янтарь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в четверг, 21 января, во всех регионах Украины ожидается оттепель.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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