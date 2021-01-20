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Среда, 20.01.2021
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Дайте деду нормальные таблетки: Азарова высмеяли за нелепый выпад против Украины

Дайте деду нормальные таблетки: Азарова высмеяли за нелепый выпад против Украины
Обновлено 12:46 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сбежавший в Россию в 2014 году, рассмешил сеть, спутав людей с роботами.

Пост, где он снова пытается оскорбить Украину, он обнародовал в личном аккаунте в Twitter.

Азаров опубликовал фрагмент видео, на котором танцует пара. Он начал уверять, что это танцуют роботы в Китае. "А в Украине спорят о "мовах" и де***изации", - написал бывший премьер-министр Украины.

Судя по всему, таким образом бывший украинский политик решил прокомментировать новый языковой закон, который вступил в силу 16 января.

Следует уточнить, что на видео живые люди танцуют венский вальс.  Это был фрагмент американской версии популярного шоу "Танцы со звездами" 7-летней давности.

Подписчики сразу же начались потешаться над экс-премьером и посоветовали ему принять таблетки: "Вотт это я ржал )) 2 робота. Дед выпей таблетки". "Ох, Коля Коля... Праздники так просто не проходят. Береги печень и мозг"

 

Известный блоге Денис Казанский также отреагировал на публикацию бывшего премьера: 

Напомним, в последнее время Азаров часто ностальгирует о "временах Януковича". Так 15 января "Телеграф" писал, что бывший премьер опубликовал пост в Твиттере, где назвал Януковича едва не "спасителем" и предрек печальное будущее для нынешнего президента Владимира Зеленского.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Николай Азаров.
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