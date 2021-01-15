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Азаров с ностальгией по Януковичу нагрубил Зеленскому

Азаров с ностальгией по Януковичу нагрубил Зеленскому
14:06 Сегодня Телеграф

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который ранее пожаловался на оскорбления от украинцев, выдал новый "перл", с ностальгией вспомнив про беглого президента Виктора Януковича, назвав его едва не "спасителем" и предрек печальное будущее для нынешнего президента Владимира Зеленского.

Своими размышлениями он поделился на своей Twitter-странице.

"Мог ли Янукович сохранить власть? Почему он себя так повел? Мог ли он на тот момент сделать еще хоть что-то, чтобы сохранить власть? Он не просто мог бы что-то сделать, он был обязан это сделать", - заявил Азаров.

 

По его словам, Янукович этого не сделал только потому, что "надо было бы применять оружие на поражение и произошло бы серьезное кровопролитие".

"Янукович об этом знал, поэтому принял решение об эвакуации в Харьков", - сказал бывший глава Кабмина.

 

Что касается Зеленского, то он, по мнению Азарова, ничем хорошим не закончит, поскольку "власть издевается над украинцами, поднимая тарифы до необоснованно высоких значений".

 

Но в сети тут же "остудили" Азарова, отметив, что сам Азаров не далеко ушел от действующего президента в этом вопросе.

"Тем же чем и ты... Если успеет...", "Коля, ты следи лучше за тарифами на своей родине РФ. Украина то каким боком к тебе С валежником своим разберитесь!", "Киля, а помнишь, как ты налоговую полицию создал? Выкручивал руки ФОПам. И чем ты после этого закончил?" – ответили на вопрос бывшего руководителя Кабмина.

Как сообщал "Телеграф", ранее с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Евросоюз снял санкции

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Виктор Янукович, Николай Азаров, Владимир Зеленский.
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