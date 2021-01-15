Азаров с ностальгией по Януковичу нагрубил Зеленскому

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который ранее пожаловался на оскорбления от украинцев, выдал новый "перл", с ностальгией вспомнив про беглого президента Виктора Януковича, назвав его едва не "спасителем" и предрек печальное будущее для нынешнего президента Владимира Зеленского.

Своими размышлениями он поделился на своей Twitter-странице.

"Мог ли Янукович сохранить власть? Почему он себя так повел? Мог ли он на тот момент сделать еще хоть что-то, чтобы сохранить власть? Он не просто мог бы что-то сделать, он был обязан это сделать", - заявил Азаров.

Мог ли Янукович сохранить власть? Почему он себя так повел? Мог ли он на тот момент сделать еще хоть что-то, чтобы сохранить власть? Он не просто мог бы что-то сделать, он был обязан это сделать pic.twitter.com/VRPH98qyb1 — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) January 14, 2021

По его словам, Янукович этого не сделал только потому, что "надо было бы применять оружие на поражение и произошло бы серьезное кровопролитие".

"Янукович об этом знал, поэтому принял решение об эвакуации в Харьков", - сказал бывший глава Кабмина.

Мог ли Янукович не улетать? Конечно! Межигорье было хорошо защищено, серьезная охрана могла оказать сопротивление захвату Надо было бы применять оружие на поражение. И произошло бы серьезное кровопролитие Янукович об этом знал, поэтому принял решение об эвакуации в Харьков pic.twitter.com/Sl072ZBAnd — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) January 14, 2021

Что касается Зеленского, то он, по мнению Азарова, ничем хорошим не закончит, поскольку "власть издевается над украинцами, поднимая тарифы до необоснованно высоких значений".

Чем закончит Зеленский? Власть издевается над украинцами, поднимая тарифы до необоснованно высоких значений. pic.twitter.com/CSOk8WHl8c — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) January 15, 2021

Но в сети тут же "остудили" Азарова, отметив, что сам Азаров не далеко ушел от действующего президента в этом вопросе.

"Тем же чем и ты... Если успеет...", "Коля, ты следи лучше за тарифами на своей родине РФ. Украина то каким боком к тебе С валежником своим разберитесь!", "Киля, а помнишь, как ты налоговую полицию создал? Выкручивал руки ФОПам. И чем ты после этого закончил?" – ответили на вопрос бывшего руководителя Кабмина.

Как сообщал "Телеграф", ранее с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Евросоюз снял санкции,