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В быту агрессии нет: эксперт объяснил, кто и зачем раздувает языковой скандал в Украине

В быту агрессии нет: эксперт объяснил, кто и зачем раздувает языковой скандал в Украине
00:26 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подрожний проанализировал для "Телеграфа" ситуацию с раздуванием конфликтов вокруг "языковой" темы.

По мнению эксперта, языковая тема используется политиками для борьбы и является одним из элементов гибридной войны России. Кроме того, вместе с церковным и территориальным вопросами позволяет держать в состоянии раскола украинское общество.

Политтехнолог подчеркивает, что на бытовом уровне никакой агрессии и споров по русскому и украинскому языку нет. В основном эта агрессия проявляется среди политиков, так как они не могу предложить обществу никакого решения по социально-экономическим вопросам и раздувают "языковый" скандал.

Как сообщалось, 16 января 2021 года вступила в силу статья языкового закона, которая предусматривает обслуживание клиентов на украинском языке в сфере услуг, независимо от формы собственности. Кого конкретно коснется новая норма закона, читайте в материале "Телеграфа": "Обслуживание на украинском языке: где обязаны использовать и какие штрафы применяются для нарушителей (инфографика)".

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Украинский язык, Юрий Подорожний.
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