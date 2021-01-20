Даже сторонники уже не ждут эффекта: стало известно, как локдаун за месяц разочаровал украинцев

Введение январского локдауна поддерживает 51% украинцев, противоположного мнения - 46%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 14-16 января.

Кроме того, поддержка жесткого карантина среди населения снизилась, так как в декабре локдаун поддерживали 56% опрошенных.

40% украинцев считают, что это введение карантина уменьшит уровень заболеваемости (в декабре - 52%), 55% - противоположного мнения. Даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным. Больше высказываются в пользу этой инициативы те, кто старше, женщины и те, кто боится заболеть.

Что касается интереса украинцев к короновирусной теме, то лишь 51% респондент часто интересуется новостями о COVID-19, 26% интересуются ими иногда, 12% - редко. Больше интереса к таким новостям проявляют люди старших возрастных групп.

Напомним, как писал "Телеграф", вакцинироваться готовы лишь 39% (если вакцина будет доступна в аптеках), не готовы - 56%.