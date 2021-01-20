Всего для 4% украинцев цена вакцины влияет на готовность привиться от коронавируса - опрос

В Украину уже в феврале планируют доставить первую партию вакцины Pfizer из Китая. При этом вакцинироваться от коронавируса не готовы больше половины украинцев.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 14-16 января 2021 года.

Согласно предоставленным данным, в Украине, если вакцина будет доступна в аптеках:

39% - готовы прививаться от коронавируса.

56% - не готовы.

В случае, если прививка будет бесплатной:

готовы вакцинироваться - 43%.

не готовы - 52%.

При том, что поддержка бесплатной вакцинации среди населения в динамике упала (в ноябре бесплатные прививки поддерживали 55%).

В то же время количество тех, кто готов привиться платной вакциной несколько возросло.

Примечательно, что противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.

Стоит напомнить, что ранее авторитетный журнал Nature обнародовал выводы относительно эффективности вакцины CoronaVac (производит китайская компания Sinovac), которую заказала Украина.