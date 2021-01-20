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Среда, 20.01.2021
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Украина поставила важный моральный рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

Украина поставила важный моральный рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
08:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter

На утро 20 января в Украине зафиксировали 4 383 новых случаев коронавирусной болезни. При этом, число выздоровевших перевалило отметку 900 тысяч.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Таким образом за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализированы - 2 011 человек;
  • летальных случаев - 212;
  • выздоровели - 14 501 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 45 790 (в том числе методом ПЦР - 26 792, методом ИФА - 18 998).

С начала пандемии в стране:

  • заболело - 1 172 038 человек;
  • выздоровели - 900 749 человек;
  • летальных исходов - 21 258;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 009 914.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в городе Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Стоит напомнить, что ранее бизнесмен рассказал почему резкое падение официальной статистики заболеваемости коронавирусом в Украине и снижение количества сделанных тестов не демонстрирует реальное положение дел в стране.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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