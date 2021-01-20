Украина поставила важный моральный рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

На утро 20 января в Украине зафиксировали 4 383 новых случаев коронавирусной болезни. При этом, число выздоровевших перевалило отметку 900 тысяч.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Таким образом за минувшие сутки в Украине:
С начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в городе Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.
Стоит напомнить, что ранее бизнесмен рассказал почему резкое падение официальной статистики заболеваемости коронавирусом в Украине и снижение количества сделанных тестов не демонстрирует реальное положение дел в стране.