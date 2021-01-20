Украина поставила важный моральный рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

На утро 20 января в Украине зафиксировали 4 383 новых случаев коронавирусной болезни. При этом, число выздоровевших перевалило отметку 900 тысяч.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Таким образом за минувшие сутки в Украине:

госпитализированы - 2 011 человек;

летальных случаев - 212;

выздоровели - 14 501 человек;

проведено тестирований за сутки - 45 790 (в том числе методом ПЦР - 26 792, методом ИФА - 18 998).

С начала пандемии в стране:

заболело - 1 172 038 человек;

выздоровели - 900 749 человек;

летальных исходов - 21 258;

проведено ПЦР-тестов - 6 009 914.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в городе Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Стоит напомнить, что ранее бизнесмен рассказал почему резкое падение официальной статистики заболеваемости коронавирусом в Украине и снижение количества сделанных тестов не демонстрирует реальное положение дел в стране.