Потеплеет до +7: украинцев предупредили о резком изменении погоды

В ближайшие дни в Украину придет резкое потепление. 21 января днем температура воздуха в большинстве областей поднимется до нуля и выше.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Стоит отметить, что холодная погода еще задержится на востоке Украины и в областях, прилегающих к восточной части.

21 января ночью на востоке: Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях вероятно -15 -24 градусов, а днем -4 -10 градусов.

В то же время на западе ожидается до +2 +7 градусов.

При этом, на остальной территории - постепенный переход от умеренных морозов ночью до оттепели днем.

Сильных осадков не прогнозируют.

В свою очередь, в Киеве в ночь на 21 января температура воздуха будет на уровне -8 -10 градусов, но уже днем воздух прогреет до плюсовых значений.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на 21 января в Украине.