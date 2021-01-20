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Украинский офицер трагически погиб в Африке (фото)

Украинский офицер трагически погиб в Африке (фото)
23:15 Сегодня Телеграф фото: Facebook

В понедельник, 18 января, в Конго умер старший лейтенант,  военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" Александр Мулявка, который находился республике в составе миротворческой миссии.

Об этом сообщается на официальной странице бригады в Facebook.

Он выполнял служебные обязанности в составе 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Конго.

"Командование и личный состав 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" выражает искренние соболезнования родителям, родным и друзьям в связи с трагической гибелью офицера", - говорится в сообщении.

Напомним, что последняя ротация украинских военных в Конго состоялась 26 сентября. Из Львова в африканскую республику, по сообщению пресс-центра Сухопутных Войск ВСУ, отправились 250 военных. Перед поездкой они прошли двухнедельную обсервацию из-за коронавируса.

Как сообщал "Телеграф", ранее, в воскресенье, 6 декабря 2020 года, в Конго умер старший солдат ВСУ Сергей Савченко,

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 237

Все по теме:

Конго, ВСУ, Смерти, Украинские миротворцы, Александр Мулявка.
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