Украинский офицер трагически погиб в Африке (фото)

В понедельник, 18 января, в Конго умер старший лейтенант, военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" Александр Мулявка, который находился республике в составе миротворческой миссии.

Об этом сообщается на официальной странице бригады в Facebook.

Он выполнял служебные обязанности в составе 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Конго.

"Командование и личный состав 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" выражает искренние соболезнования родителям, родным и друзьям в связи с трагической гибелью офицера", - говорится в сообщении.

Напомним, что последняя ротация украинских военных в Конго состоялась 26 сентября. Из Львова в африканскую республику, по сообщению пресс-центра Сухопутных Войск ВСУ, отправились 250 военных. Перед поездкой они прошли двухнедельную обсервацию из-за коронавируса.

Как сообщал "Телеграф", ранее, в воскресенье, 6 декабря 2020 года, в Конго умер старший солдат ВСУ Сергей Савченко,