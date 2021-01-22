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Снег, дожди и штормовой ветер: синоптик дала прогноз на выходные

Снег, дожди и штормовой ветер: синоптик дала прогноз на выходные
Обновлено 14:42 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине в ближайшие дни, 23-24 января, сохранится теплая погода, местами температура воздуха поднимется до +12°.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В субботу и воскресенье в Украине в дневные часы температура воздуха ожидается +3...+7 градусов, на юге и западе +6...+12 градусов.  Порывистый ветер будет снижать теплый температурный комфорт.

Прогноз погоды на 23-24 января

23 января в большинстве областей осадков не ожидается, лишь на западе Украины пройдет мокрый снег и дождь.

24 января, в воскресенье, дождевой фронт переместится на всю территорию Украины, пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

В Киеве в субботу сохранится облачная и ветряная погода, температура воздуха +3...+4°.  В воскресенье синоптическая ситуация усложнится - дождь, порывистый ветер, но будет тепло, до +5°.

В начале следующей недели на территории Украины будет циклон, сохранится дождливая и ветряная погода.

Напомним, семейный врач дал советы украинцам, как избежать пагубного влияния перепадов температуры и давления.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Погода, Снег, Дождь, Прогноз погоды, Наталья Диденко.
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