Снег, дожди и штормовой ветер: синоптик дала прогноз на выходные

В Украине в ближайшие дни, 23-24 января, сохранится теплая погода, местами температура воздуха поднимется до +12°.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В субботу и воскресенье в Украине в дневные часы температура воздуха ожидается +3...+7 градусов, на юге и западе +6...+12 градусов. Порывистый ветер будет снижать теплый температурный комфорт.

23 января в большинстве областей осадков не ожидается, лишь на западе Украины пройдет мокрый снег и дождь.

24 января, в воскресенье, дождевой фронт переместится на всю территорию Украины, пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

В Киеве в субботу сохранится облачная и ветряная погода, температура воздуха +3...+4°. В воскресенье синоптическая ситуация усложнится - дождь, порывистый ветер, но будет тепло, до +5°.

В начале следующей недели на территории Украины будет циклон, сохранится дождливая и ветряная погода.

Напомним, семейный врач дал советы украинцам, как избежать пагубного влияния перепадов температуры и давления.