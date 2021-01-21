Как пережить резкие перепады температуры и что делать метеозависимым

В Украину после сильных морозов идет потепление - синоптики обещают дожди, гололед и плюсовая температура.

Подобные резкие перепады “настроения” у погоды часто негативно отражаются на людях. Особенно на метеозависимых, так как эти погодные изменения - настоящий стресс для организма. Семейный врач Юрий Зинчук рассказал, как избежать такого пагубного влияния перепадов температуры и давления.

Доктор отметил, что больше всего от климатических перепадов страдают метеочувствительные и метеозависимые люди. Также, такие резкие перепады сильно влияют на возрастное население, и вовсе могут привести к инсультам или инфарктам.

В основном во время такой перемены погоды люди чувствуют общую слабость сонливость, беспокоит головная боль и могут возникать спазмы.

Юрий Зинчук советует в такие дни особое внимание уделить своему артериальному давлению, а точнее его контролю. Если есть возможность, то и вовсе лучше остаться дома и никуда не ходить. Тем людям, которые жалуются на пониженное давление, нужно пить больше жидкости, а особенно воду пополам с соком лимона и медом.

Однако закрываться дома на все замки также не стоит. Перед сном, вечером, не помешает выйти ненадолго и свежим воздухом в парке или просто возле дома. А в это время проветрить свое жилье.

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