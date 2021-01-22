Скачать
Пятница, 22.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Тарифные игры в Украине: как обманывают простых украинцев и зачем "Нафтогаз" убивает рынок
Тарифные игры в Украине: как обманывают простых украинцев и зачем "Нафтогаз" убивает рынок
Олигархи скинулись: биограф президента РФ объяснил, откуда у Путина дворец в Геленджике
Олигархи скинулись: биограф президента РФ объяснил, откуда у Путина дворец в Геленджике
День рождения в коме и письмо матери: что происходит с юным украинцем, жестоко избитым в Париже
День рождения в коме и письмо матери: что происходит с юным украинцем, жестоко избитым в Париже
Власти РФ всеми силами срывают акции в поддержку Навального: Гозман нашел чем ответить
Власти РФ всеми силами срывают акции в поддержку Навального: Гозман нашел чем ответить

Надежда Савченко в прямом эфире призвала почтить память убитых на Донбассе террористов

Надежда Савченко в прямом эфире призвала почтить память убитых на Донбассе террористов
Обновлено 17:13 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Экс-нардеп от "Партии регионов" Анна Герман в прямом эфире призвала почтить память всех, кто погиб на Донбассе "и с одной, и с другой стороны". 

Такое заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK.

На комментарий из зала о том, что российских террористов поминать не нужно, экс-нардеп Надежда Савченко заявила, что "даже россиян нужно помянуть".

Помимо того, Герман в своих заявлениях назвала события Майдана "государственным переворотом". 

На заявление Герман отреагировал блогер Алексей Петров. 

"Сначала это натянутое чудовище, под темой гибели людей в Харькове, заставила всех в студии почтить память в том числе и погибших на Донбассе с той стороны. Да так, минута молчания по Мотороле, Гиви, Захарченко и тому подобное. Хорошо хоть героями их не назвала. Пока что. А потом начала городить таааакие глупости. Мол в четырнадцатом году армии указали на выдуманного врага и она пошла воевать. Понимаете? Выдуманного", - написал он. 

Как сообщалось ранее, накануне одиозными высказываниями отметилась бывшая "регионалка" Елена Бондаренко. Она назвала "преступниками" всех людей в форме ВСУ. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 565

Все по теме:

Анна Герман, Донбасс, Надежда Савченко, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У Козака сдают нервы": представители Донецка в ТКГ рассказали о последних переговорах по Донбассу
02 В Харькове средь бела дня похитили молодого стоматолога: первые подробности и фото
03 Внучка Григория Чапкиса сообщила о горе в семье
04 Байден избавился от роскошного атрибута, стоявшего на столе у Трампа в Белом доме
05 Четвертый день подряд: Украина установила новый рекорд по коронавирусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Тернополе ребенка обстреляли во время катания на санках: у мальчика ранения по всему телу
В Тернополе ребенка обстреляли во время катания на санках: у мальчика ранения по всему телу
Скандал с поставками китайской вакцины в Украину получил продолжение: Минздрав заподозрили в обмане
Скандал с поставками китайской вакцины в Украину получил продолжение: Минздрав заподозрили в обмане
Снег, дожди и штормовой ветер: синоптик дала прогноз на выходные
Снег, дожди и штормовой ветер: синоптик дала прогноз на выходные
Харьковские курсантки попали в громкий скандал из-за &quot;мостика дружбы&quot; с Россией (видео)
Харьковские курсантки попали в громкий скандал из-за "мостика дружбы" с Россией (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь