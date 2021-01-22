Надежда Савченко в прямом эфире призвала почтить память убитых на Донбассе террористов

Экс-нардеп от "Партии регионов" Анна Герман в прямом эфире призвала почтить память всех, кто погиб на Донбассе "и с одной, и с другой стороны".

Такое заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK.

На комментарий из зала о том, что российских террористов поминать не нужно, экс-нардеп Надежда Савченко заявила, что "даже россиян нужно помянуть".

Помимо того, Герман в своих заявлениях назвала события Майдана "государственным переворотом".

На заявление Герман отреагировал блогер Алексей Петров.

"Сначала это натянутое чудовище, под темой гибели людей в Харькове, заставила всех в студии почтить память в том числе и погибших на Донбассе с той стороны. Да так, минута молчания по Мотороле, Гиви, Захарченко и тому подобное. Хорошо хоть героями их не назвала. Пока что. А потом начала городить таааакие глупости. Мол в четырнадцатом году армии указали на выдуманного врага и она пошла воевать. Понимаете? Выдуманного", - написал он.

Как сообщалось ранее, накануне одиозными высказываниями отметилась бывшая "регионалка" Елена Бондаренко. Она назвала "преступниками" всех людей в форме ВСУ.