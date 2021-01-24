Служба внешней разведки подготовила первую в своей истории "Белую книгу"

24 января Служба внешней разведки Украины отмечает профессиональный праздник, в связи с чем подготовила информационный бюллетень "Белая книга".

Документ обнародован на сайте спецслужбы и доступен для всеобщего ознакомления по ссылке.

В "Белой книге" СВР оценила основные угрозы внешней безопасности Украины сферах внешней политики, экономики, кибербезопасности и других.

Особое внимание уделено стране, предоставляющей наибольшую угрозу - России. В документе есть целый раздел посвященный планам Кремля, а также стратегии и тактики его деструктивной политики в отношении Украины.

"Белая книга" информирует о приоритетах для СВР, определяемых президентом, и конкретных действиях по противодействию внешним угрозам.

Спецслужба предполагает, что информация в документе будет интересна как специалистам по нацбезопасности, так и партнерам, СМИ и широкому кругу общественности.

Как сообщалось ранее, ровно шесть лет назад оккупационные войска обстреляли из "Градов" Мариуполь.