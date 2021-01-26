Разрушится оперативное ядро: недоработка в законе об СБУ вызвала шок у эксперта

В Украине могут принять новый законопроект про Службу безопасности Украины, который предусматривает значительное сокращение сотрудников.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в комментарии для "Телеграфа" высказал мнение, почему нельзя его принимать.

По его словам, документ содержит множество недоработок, но одна среди них выделяется: "Меня шокировало предложение уменьшить количество сотрудников СБУ с нынешних 30 тысяч до 17 тысяч", - говорит он.

Стариков рассказывает, что ранее в СБУ рассчитывали число необходимых сотрудников научными методами, учитывая существующие угрозы, ресурсы и прочее. А подготовка каждого кадра занимает минимум 10 лет.

"Нельзя увеличивать зарплаты тех же оперативных работников за счет сокращения кадров. Это разрушит всё оперативное ядро, которое есть сейчас и является основой всего. Центральное управление и органы СБУ останутся, но функциональная составляющая – оперативная, будет нулевая", - подчеркивает эксперт.

В качестве примера украинских ведомств, где можно наблюдать подобную ситуацию, он назвал ГПУ, оперативные подразделения Нацполиции и НАБУ.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": "Реформа ради реформы": почему новый закон об СБУ может разрушить спецслужбу.