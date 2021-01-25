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"Реформа ради реформы": почему новый закон об СБУ может разрушить спецслужбу

"Реформа ради реформы": почему новый закон об СБУ может разрушить спецслужбу
16:02 Сегодня Телеграф

Верховная Рада вскоре может рассмотреть в первом чтении законопроект о Службе безопасности Украины. При этом подготовленный к рассмотрению нардепами документ, по мнению некоторых экспертов, имеет массу недоработок, которые могут попросту разрушить СБУ. Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал «Телеграфу», почему в таком виде этот проект закона принимать нельзя.

«В законопроекте есть много недоработок, о которых еще расскажут юридические эксперты. Я беру только один аспект – это количественный состав Службы и процентное соотношение в нем оперативных подразделений, Академии СБУ и подразделений обеспечения. Меня шокировало предложение уменьшить количество сотрудников СБУ с нынешних 30 тысяч до 17 тысяч», – признался Олег Стариков.

Он подчеркивает, что число сотрудников ранее базировалось на научном подходе. Ничего не бралось «с потолка». Проводился анализ угроз, а также – как с помощью системных контрмер противодействовать им.

«Просчитывалось, какие нужны ресурсы (в том числе человеческие), чтобы эффективно противодействовать разведывательно-подрывной деятельности противника, чтобы обеспечить защиту особо важных государственных секретов, противодействовать агентурной и технической разведке, терроризму. Это всё – наука, аналитика, расчет… Нельзя увеличивать зарплаты тех же оперативных работников за счет сокращения кадров. Это разрушит всё оперативное ядро, которое есть сейчас и является основой всего, – предупреждает Олег Стариков. – ЦУ (Центральное управление) и органы СБУ останутся, но функциональная составляющая – оперативная, будет нулевая – как сейчас НАБУ, ГПУ, оперативные подразделения полиции».

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Эксперт подчеркивает, что есть огромная разница, исходя из оперативной обстановки, в функционале отдельных областных управлений СБУ. Например, Сумской или Черновицкой, с управлениями СБУ Харьковской, Днепропетровской, Львовской и по Киеву и Киевской областей. Ведь угрозы национальной безопасности везде одинаковые, только приоритеты оперативно-служебной деятельности в каждом управлении свои. Соответственно, выстраиваются разные системы контрразведывательных мер. Что особенно важно, когда уже который год мы живем в состоянии конфликта малой интенсивности с Россией.

Олег Стариков видит множество проблем в законопроекте о СБУ

«Нельзя увеличивать зарплаты тех же оперативных работников тупо путем массового сокращения, – уверен Олег Стариков. – Поломать всю систему контрразведывательных мер легко. А вот выстроить заново… Подготовка одного оперативного работника – агентуриста, который начинает понимать, что такое агентурная работа, контрразведывательная деятельность, занимает примерно 10 лет. Из них пять – обучение в Академии СБУ и еще пять - практическая работа. А классный начальник оперативного подразделения – это опыт в 15-20 лет».

Всё это, по словам эксперта, могут сломать, если будут принимать «сырые» законы и необдуманные решения.

«Да, система в нынешнем виде устарела. Да, многое нужно менять. Но важно, чтобы это делали не ради внешних изменений, а продуманно, стратегически. А то получим красивую с виду машину, но – без мотора, – говорит Олег Стариков. – Мое предложение – доработать этот законопроект, провести его обсуждение с приглашением ветеранов Службы, которые имеют огромный практический опыт оперативно-розыскной, контрразведывательной и агентурно-оперативной работы».

Самое главное, по словам Олега Старикова, чтобы законопроект улучшил работу оперативных подразделений Службы для реагирования на вызовы, а не был просто очередной "реформой ради реформы".

Отметим, что законопроект о Службе безопасности Украины (№3196-Д) инициируют нардепы фракции "Слуга народа". Документ зарегистрировали 26 октября прошлого года и уже пробовали рассмотреть в декабре, однако голосов тогда не хватило. 

Напомним, что ранее Олег Стариков назвал главные риски для Украины в 2021 году.  Один из озвученных рисков, по мнению полковника СБУ в отставке – это слабый кадровый потенциал. Особенно это касается стратегического уровня – сектора обороны и безопасности Украины.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Верховная Рада, СБУ, Законопроект, Реформа СБУ, Нацбезопасность Украины, Олег Стариков.
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