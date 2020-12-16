Российская угроза и слабые кадры: главные риски для Украины в 2021 году

2020-й год оказался крайне непростым для Украины - война не закончилась, появился коронавирус, а власть сотрясали политические скандалы. Какие же риски ждут нашу страну в 2021 году? С этим вопросом мы обратились к эксперту по вопросам сектора обороны и безопасности, полковнику СБУ в отставке Олегу Старикову.

«Основной и главный риск, кроме, понятно, российской агрессии, - это слабый кадровый потенциал. Особенно это касается стратегического уровня – сектор обороны и безопасности Украины, - уверен эксперт. – С 2014 года у нас с этим – огромные проблемы. Всё ведь зависит от высшего военно-политического руководства страны. А у нас, когда россияне оккупировали Крым, никто не решился привести войска, которые дислоцировались на полуострове в высшие степени боевой готовности. А когда россияне переходили границу летом того же года, также не нашлось тех, кто принял бы соответствующие решения».

По словам Олега Старикова, проблема усугубила бездумная люстрация.

«Уволили профессиональных офицеров и генералов сектора безопасности. Привели на ответственные должности некомпетентных людей. В итоге за сектор нацбезопасности начали отвечать те, кто совершенно не разбирается в оперативной, в геополитической обстановке, - подчеркивает эксперт. – Ну не может Арестович (блогер и военный обозреватель Алексей Арестович - спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе – ред.) выполнять задачи стратегического уровня. Как и ряд людей в Офисе президента, в СБУ. Даже министр обороны Таран у нас – дипломат, военный дипломат, но не военачальник. Понятно, что веяние времени – гражданский министр обороны… Непонятно, как это помогает сделать ВСУ более профессиональными. И такие вопросы – кадровые – практически ко всему сектору обороны и безопасности. И даже к МИД. А без профи на таких постах – о какой безопасности может идти речь?»

Ранее эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко рассказал, как Россия будет дальше давить на Украину.

Автор: Андрей Питонов