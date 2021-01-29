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Пятница, 29.01.2021
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Завтрак в номере и отсутствие уборки: Черняка удивили антиковидные правила обслуживания в Нью-Йорке

Завтрак в номере и отсутствие уборки: Черняка удивили антиковидные правила обслуживания в Нью-Йорке
08:29 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Не смотря на пандемию коронавируса, украинский бизнесмен  Евгений Черняк удивился антиковидным правилам обслуживания в Нью-Йорке.

На своей странице в Facebook, Черняк написала, что завтрак из омлета стоит 108 долларов и это без налогов, а уборка и вовсе не проводится в номере.

Также из-за того, что предприниматель прилетел из Флориды, он должен находиться на карантине, это несмотря на то, что все справки на отрицательные результаты у него есть:  "Вы прилетели из Флориды. У вас карантин. К вам заходить нельзя. Да, но у меня отрицательный тест ПЦР и антитела. Есть справки в электронном и бумажном виде. И, кроме того, вы же приносили завтрак, значит контакт уже был".

По словам Черняка, ему запретили посещать спортивный зал.

А после жалоб, менеджеры отеля заявили, что он давний и уважаемый клиент и в качестве извинения предоставили третью ночь пребывания в отеле бесплатно, но без уборки.

Стоит отметить, что США являются лидером по уровню заболеваемости Covid-19 в мире. В последние время темпы распространения коронавируса в США несколько замедляются, но в этой стране зарегистрировано уже 25 млн заболевших. Нью-Йорк был одним из эпицентров распространения болезни. 

Всего Covid-19 скончались уже около 417 тыс. американцев, в последние недели в стране ежедневно регистрируется более 4 тыс. новых диагнозов.

28 января миллиардер Билл Гейтс представил план борьбы с новой эпидемией коронавируса.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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США, Нью-Йорк, Covid-19.
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