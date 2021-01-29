Активисту Сергею Стерненко отменили домашний арест.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Суд передал меня на личное поручение народному депутату Роману Лозинскому", - сказано в сообщении.

Эту же информацию подтвердил и Лозинский.

"Только что суд удовлетворил мое заявление о взятии на поруки Сергея Стерненко и отменил домашний арест!", - написал нардеп "Голоса".

Сергей Стерненко бывший лидер "Правого сектора" в Одессе. В мае 2018 года на него совершили нападение неподалеку от его дома. Тогда он получил ножевое ранение, а один из нападавших погиб.

В июне 2020 года Стерненко получил подозрение в умышленном убийстве. Позже его отправили под домашний арест.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности с участием в акциях против застройки Одессы.