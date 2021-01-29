Бежавший из Украины экс-беркутовец засветился в резиденции Лукашенко (фото)

Бежавший из Украины боец "Беркута" Сергей Киминчижи обнаружился в Минске среди ОМОНовцев, посетивших резиденцию Александра Лукашенко - Дворец Независимости.
Об этом пишет Еврорадио.
Сейчас Киминчижи 37 лет, он является одним из командиров Минского ОМОНа.
Издание указывает, что мужчина участвовал в задержаниях активистов и подавлении августовских протестов.
Родом Киминчижи из села Васильевка Одесской области. Во время событий Революции Достоинства, ему и другим бойцам удалось вырваться из блокированного места дислокации в Одессе и добраться до Киева.
Там он участвовал в противостоянии на Институтской улице 20 февраля 2014 года, где по официальным данным погибли 48 демонстрантов.
Как сообщалось ранее, в пострадавшем от пожара во времена событий Майдана Доме профсоюзов планируют открыть покерный клуб.