Бежавший из Украины экс-беркутовец засветился в резиденции Лукашенко (фото)

Бежавший из Украины боец "Беркута" Сергей Киминчижи обнаружился в Минске среди ОМОНовцев, посетивших резиденцию Александра Лукашенко - Дворец Независимости.

Об этом пишет Еврорадио.

Сейчас Киминчижи 37 лет, он является одним из командиров Минского ОМОНа.

Издание указывает, что мужчина участвовал в задержаниях активистов и подавлении августовских протестов.

Родом Киминчижи из села Васильевка Одесской области. Во время событий Революции Достоинства, ему и другим бойцам удалось вырваться из блокированного места дислокации в Одессе и добраться до Киева.

Там он участвовал в противостоянии на Институтской улице 20 февраля 2014 года, где по официальным данным погибли 48 демонстрантов.

Как сообщалось ранее, в пострадавшем от пожара во времена событий Майдана Доме профсоюзов планируют открыть покерный клуб.