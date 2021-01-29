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Бежавший из Украины экс-беркутовец засветился в резиденции Лукашенко (фото)

Бежавший из Украины экс-беркутовец засветился в резиденции Лукашенко (фото)
Обновлено 19:39 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Бежавший из Украины боец "Беркута" Сергей Киминчижи обнаружился в Минске среди ОМОНовцев, посетивших резиденцию Александра Лукашенко - Дворец Независимости.  

Об этом пишет Еврорадио

Сейчас Киминчижи 37 лет, он является одним из командиров Минского ОМОНа. 

Издание указывает, что мужчина участвовал в задержаниях активистов и подавлении августовских протестов. 

Родом Киминчижи из села Васильевка Одесской области. Во время событий Революции Достоинства, ему и другим бойцам удалось вырваться из блокированного места дислокации в Одессе и добраться до Киева. 

Там он участвовал в противостоянии на Институтской улице 20 февраля 2014 года, где по официальным данным погибли 48 демонстрантов.

Беркутовец Сергей Киминчижи в резиденции Лукашенко

Как сообщалось ранее, в пострадавшем от пожара во времена событий Майдана Доме профсоюзов планируют открыть покерный клуб.

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Все по теме:

Беларусь, Беркут, Революция Достоинства, Сергей Киминчижи.
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