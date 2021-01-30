Украина освободила из пиратского плена шестерых моряков

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении из плена пиратов шести украинских моряков.

Об этом он написал в Инстаграм.

"Сегодня были освобождены 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшего возвращения на родину! Спасибо украинским дипломатам и всем, кто был причастен к освобождению наших соотечественников!", - написал Зеленский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Как сообщалось ранее, о захвате пиратами судна Stevia стало известно 19 декабря.

Тогда дочь старшего помощника капитана написала, что пираты атаковали судно и захватили в плен восьмерых членов экипажа, включая ее отца. По ее утверждениям, агент знал о происшествии, однако семье сообщать не стал.