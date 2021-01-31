Более 3 тысяч за сутки: на выходных в Украине вновь снизился суточный уровень заболеваемости

По состоянию на утро 31 января в Украине зафиксировали 3 177 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за последние 4 дня в стране наблюдается снижение суточного количества случаев заболевания.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Таким образом за минувшие сутки в Украине:

госпитализированы - 1 960 человек;

летальных исходов - 79;

выздоровели - 4 126 человек;

проведено тестов за сутки - 19 059 (в том числе методом ПЦР - 15 042, методом ИФА - 4 017).

С начала пандемии в стране:

заболело - 1 219 455 человек;

выздоровели - 1 018 784 лица;

летальных исходов - 22 707;

проведения ПЦР-тестов - 6 248 002.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), городе Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

Стоит напомнить, что ранее украинский врач рассказал, когда Украине ждать третьей волны коронавируса, и когда она закончится.