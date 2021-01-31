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Воскресенье, 31.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Более 3 тысяч за сутки: на выходных в Украине вновь снизился суточный уровень заболеваемости

Более 3 тысяч за сутки: на выходных в Украине вновь снизился суточный уровень заболеваемости
08:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter

По состоянию на утро 31 января в Украине зафиксировали 3 177 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за последние 4 дня в стране наблюдается снижение суточного количества случаев заболевания.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Таким образом за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализированы - 1 960 человек;
  • летальных исходов - 79;
  • выздоровели - 4 126 человек;
  • проведено тестов за сутки - 19 059 (в том числе методом ПЦР - 15 042, методом ИФА - 4 017).

С начала пандемии в стране:

  • заболело - 1 219 455 человек;
  • выздоровели - 1 018 784 лица;
  • летальных исходов - 22 707;
  • проведения ПЦР-тестов - 6 248 002.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), городе Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

Стоит напомнить, что ранее украинский врач рассказал, когда Украине ждать третьей волны коронавируса, и когда она закончится. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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