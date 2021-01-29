Треть населения Украины переболела коронавирусом: врач озвучил прогноз по окончанию пандемии

Украине стоит ожидать третьей волны коронавируса, которая должна завершиться весной 2022 года.

Таким прогнозом поделился главный врач львовской клиники Тарас Жиравецкий.

"Переболела где-то треть населения Украины и явно не 1,2 млн как у нас по статистике", - написал он, отметив, что за все время пандемии в стране было сделано около 6 миллионов тестов, из-за чего статистика может не отображать реальные данные.

На осень 2021 года он прогнозирует небольшую третью волну, которая завершится уже весной следующего года.

"Сейчас мы находимся на второй волне, которая спадает. Ее пик пришелся на конец декабря, когда госпитализаций было до 3000 в сутки, сейчас имеем примерно 2000 в сутки", - написал он.

Также он предположил, что второй локдаун сработал из-за количества переболевших. Таким образом роль ужесточения карантина была не решающей.

Как сообщалось ранее, 29 января в Украине зафиксировали 5 181 новый случай заболевания коронавирусом.