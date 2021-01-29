Меньше выздоровевших и смертей: появились новые данные по коронавирусу в Украине

По данным на пятницу, 29 января, в Украине зафиксировали 5 181 новый случай заболевания коронавирусом, что на 348 случаев меньше, чем сутки ранее.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что за последние сутки заболели 218 детей и 212 врачей.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.
Госпитализировали - 1916 человек;
Умерли - 128;
Выздоровели - 11310 человек;
Количество тестирований за сутки - 44 143 (в том числе методом ПЦР - 24769, методом ИФА - 19374).
Заболели - 1211593 лица;
Выздоровели - 1003341 человек;
Умерли - 22 479;
Провели ПЦР-тестов - 6209089.
Как сообщал "Телеграф", ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить вакцинация в Украине.