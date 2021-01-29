Скачать
Пятница, 29.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Байден не сдерживал себя во время звонка Путину: раскрыты подробности
Байден не сдерживал себя во время звонка Путину: раскрыты подробности
Экстренное появление Дубинского на "1+1" вызвало обсуждение в соцсетях: что произошло
Экстренное появление Дубинского на "1+1" вызвало обсуждение в соцсетях: что произошло
Меньше выздоровевших и смертей: появились новые данные по коронавирусу в Украине
Меньше выздоровевших и смертей: появились новые данные по коронавирусу в Украине
Настоящая зима: появился актуальный прогноз погоды в Украине на выходные
Настоящая зима: появился актуальный прогноз погоды в Украине на выходные

Меньше выздоровевших и смертей: появились новые данные по коронавирусу в Украине

Меньше выздоровевших и смертей: появились новые данные по коронавирусу в Украине
Обновлено 08:38 Сегодня Телеграф

По данным на пятницу, 29 января, в Украине зафиксировали 5 181 новый случай заболевания коронавирусом, что на 348 случаев меньше, чем сутки ранее.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что за последние сутки заболели 218 детей и 212 врачей.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Также за минувшие сутки

Госпитализировали - 1916 человек;
Умерли - 128;
Выздоровели - 11310 человек;
Количество тестирований за сутки - 44 143 (в том числе методом ПЦР - 24769, методом ИФА - 19374).


За все время пандемии в Украине

Заболели - 1211593 лица;
Выздоровели - 1003341 человек;
Умерли - 22 479;
Провели ПЦР-тестов - 6209089.

Как сообщал "Телеграф", ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить вакцинация в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 394

Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Тазик, если начнет тошнить - у нас есть": акушер-гинеколог пригласила Софию Стужук в операционную
02 Коломойский передал привет Зеленскому: в повторном провале с назначением Витренко увидели знак
03 Экстренное появление Дубинского на "1+1" вызвало обсуждение в соцсетях: что произошло
04 Пропагандистка Симоньян во время поездки в Донецк наговорила на уголовную статью
05 В Украине заговорили о смене премьера: названы возможные варианты и сценарии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Из-за непогоды без света остаются жители семи областей
Из-за непогоды без света остаются жители семи областей
ОАСК отменил новое правописание украинского языка: решение активно обсуждают в сети
ОАСК отменил новое правописание украинского языка: решение активно обсуждают в сети
Завтрак в номере и отсутствие уборки: Черняка удивили антиковидные правила обслуживания в Нью-Йорке
Завтрак в номере и отсутствие уборки: Черняка удивили антиковидные правила обслуживания в Нью-Йорке
На 97 году жизни умерла голливудская актриса Сисели Тайсон
На 97 году жизни умерла голливудская актриса Сисели Тайсон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь