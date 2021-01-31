Снегопады, дождь и гололед: синоптик озвучила прогноз на 1 февраля в Украине

В Украине февраль начнется очередными снегопадами, мокрым снегом, гололедом, налипанием мокрого снега и даже дождем.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

1 февраля в Украину снова принесет циклон. В центральных областях, на севере, на Харьковщине, в Одесской и Николаевской областях - снова осадки в виде снегопада, снег будет смешиваться с мокрым снегом, а местами будет дождь.

Северо-западная часть Украины, Волынь, Ровенская, большинство Львовщины и Закарпатья, а также юго-восточная часть, Запорожья, Донецкой, Луганской областей, Крым и Херсонщина осадков от циклона не получат.

На востоке Украины ожидается штормовой юго-восточный ветер.

Температура воздуха низкой будет на западе и севере: ночью -6-12 градусов, днем -2-5 градусов, на Закарпатье +1 +3 градуса.

На остальной территории Украины в течение дня будет тепло, предполагается +1 +4 градуса, на востоке, юге и в Днепропетровской области +4 +9 градусов, в Крыму до +10 +14 градусов.

В Киеве 1 февраля снова ожидаются снегопады. На дорогах и тротуарах будет гололед.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью -6-9 градусов, 1 февраля днем -2-4 градуса.

Стоит напомнить, что ранее в украинском гидрометцентре дали проноз на начало февраля в Украине.