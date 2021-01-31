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"Когда хотел поспекулировать, но читатели умеют считать": бывший нардеп пожаловался на высокие тарифы, но нарвался на возмущение сети

"Когда хотел поспекулировать, но читатели умеют считать": бывший нардеп пожаловался на высокие тарифы, но нарвался на возмущение сети
Обновлено 18:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Бывший народный депутат Олег Недава пожаловался на высокие тарифы на электричество, приведя в пример платежку своих родителей. Однако пользователи сети заметили в этом неладное. 

Об этом сообщил предприниматель Игорь Петриченко

"Есть такой бывший нардеп Олег Недава. Член политсовета партии Наш Край. Излил душу - родители с пенсией в 8 тыс за электричество вынуждены отдать 5 тыс. Народ в комментариях тоже негодует. Какая несправедливость!", - написал Петриченко. 

Однако предприниматель указал на то, что живут они под Киевом в новом доме на 135 кв.м. без газоснабжения. Помимо того во владении родителей Недавы есть еще два здания на том же участке. 

Петриченко отметил, что за месяц они потребили 3800 КВт электроэнергии.

"Нет проблемы в том, когда состоятельные дети строят родителям новый дом в хорошем районе, и даже нет проблем если родители не понимают что такое экономия и кочегарят как небольшое предприятие, если дети готовы за это платить. Есть проблема, когда свои хотелки эти же люди пытаются перенести на плечи налогоплательщиков, прикрываясь якобы простыми пенсионерами", - написал предприниматель. 

Ситуацию прокомментировал сооснователь "Демократической сокыры" Виктор Трегубов

"Когда хотел поспекулировать на бедных, но опрятно одетых родителях, но читатели умеют считать", - написал он. 

Огромная сумма в платежке удивила и других пользователей сети. 

Отметим, что на данный момент этот пост удален со страницы Недавы. 

Как сообщалось ранее, нардеп Александр Дубинский объяснил почему хочет добиться открытого подсчета голосов по его исключению из фракции "Слуги народа", но нарвался на критику сети.

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Тарифы, Олег Недава, Виктор Трегубов, Игорь Петриченко.
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