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Накроет в самом начале месяца: прогноз магнитных бурь на февраль 2021

Накроет в самом начале месяца: прогноз магнитных бурь на февраль 2021
Обновлено 08:48 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Метеозависимым на заметку - февраль с первых дней не радует геомагнитной активностью. Следует подготовиться заранее, чтобы не чувствовать себя плохо. Для этого "Телеграф составил прогноз геомагнитных бурь на февраль 2021 года.

Всего в феврале ожидается 3 магнитные бури - одна затяжная и две "по легче".

Первая буря ожидает украинцев 2 февраля. Всплеск будет небольшой, однако метеозависимых могут тревожить головокружения, головные боли и чувствоваться сонливость и раздражительность.

С 7 по 8 февраля геомагнитные колебания повторятся.

21 февраля начнется "заключительная" буря месяца - та самая затяжная. Она продлится до 23 февраля. Так, как ее пик придется на дневное время, советуем Вам запастись терпением и препаратами, которые помогут пережить бурю.

Напомним, чтобы избежать или хотя бы уменьшить воздействие магнитной бури на организм, Вам следует:

  • Проводить меньше времени на солнце.

  • Делать утреннюю тренировку - несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости.

  • Выполнять дыхательные упражнения и утреннюю тренировку.

  • Хорошо высыпаться и правильно питаться.

  • Исключить из рациона тяжелые продукты, алкоголь и кофе.

  • Избегать стрессовых ситуаций.

  • Принимать контрастный душ.

Ранее, "Телеграф" писал, как уберечь свое здоровье от перепадов температуры и давления.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Луна, Магнитные бури.
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