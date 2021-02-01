В Украине стартовала регистрация на ВНО-2021: график и правила тестирований

В Украине, 1 февраля началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2021 года. В этом году она пройдет с 21 мая по 15 июня.
Об этом сообщили в Фейсбуке Министерства образования и науки Украины.
Согласно календарному плану подготовки и проведения нынешнего тестирования регистрация на ВНО продлится до 5 марта.
Участие в основной сессии ВНО является бесплатной. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем из 5-ти учебным предметам.
Регистрация на ВНО происходит на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
Чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО, нужно:
Стоит напомнить, что ранее Верховная Рада одобрила постановление, которым предусмотрены премии для лучших участников ВНО.