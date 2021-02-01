В Украине стартовала регистрация на ВНО-2021: график и правила тестирований

В Украине, 1 февраля началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2021 года. В этом году она пройдет с 21 мая по 15 июня.

Об этом сообщили в Фейсбуке Министерства образования и науки Украины.

Согласно календарному плану подготовки и проведения нынешнего тестирования регистрация на ВНО продлится до 5 марта.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатной. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем из 5-ти учебным предметам.

Регистрация на ВНО происходит на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО, нужно:

правильно выбрать категорию участника;

создать и заполнить регистрационную карту с помощью сервиса "Зарегистрироваться" на сайте УЦОКО;

подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования), или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Стоит напомнить, что ранее Верховная Рада одобрила постановление, которым предусмотрены премии для лучших участников ВНО.