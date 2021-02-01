Полсотни трупов за месяц: в ГСЧС обнародовали ужасные данные

Первый месяц зимы принес неутешительные вести во многие дома в Украине. И речь сейчас не о войне, а всего лишь о походах на лед и зимней рыбалке.

Более 50 человек утонуло на водных объектах. Сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В большинстве случае имела место недооценка рисков, связанных с заходом на лед в период оттепели.

"Выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде. Переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных местах. Нельзя выходить на лед в местах с быстрым течением; на соединении рек; там, где имеются вмерзшие в лед доски, палки и т.п.; во время сильного перепада температуры и потепления", – отмечают в ведомстве.

Напомним, 24 января, в селе Бучак Каневского района Черкасской области во время рыбалки под лед провалились трое человек, один из которых ребенок. Их тела спасатели смогли обнаружить только на следующий день.